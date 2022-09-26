士林人嗨起來！2022白晝之夜在士林 6間美食讓你從早吃到晚
2022白晝之夜，快跟三五好友一起嗨翻士林！
文林路259號
拉麵推出的新品牌，咖哩比較偏日式的口感，吃起來甘甜、涮嘴另外還有每天限量20碗的海老咖哩沾麵。（MENU美食誌周大俠提供）
中山北路五段505巷1號
位在士林捷運站巷弄旁的拉麵店，主打醬油、豚骨、黃金雞湯等湯頭，豚骨濃郁而不膩口，雞湯清爽而不死鹹。（MENU美食誌Violet提供）
美崙街32號
到處當個假吃貨提供）
台北市/中山區
擁有近50年的歷史，是士林社子島上十分知名的美食店家，店家販售甜不辣、肉圓、油粿、麵線等平價美食，配上獨特的辣椒醬，讓人讚不絕口！（MENU美食誌Allen提供）
中正路395號
位在台北捷運士林站１號出口附近，鴨肉由將近20種中藥混合而成的香料醃漬，使用優質木炭取代瓦斯來炭烤，讓烤出來的鴨子在口感與香氣都十分濃郁。（MENU美食誌Andrea提供）
華榮街21號
好想財富自由提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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