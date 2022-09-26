嚴選6間「單身友善」餐廳！一個人吃飯也能吃得很享受
邊緣人也能盡情大口吃美食！
台北市/大同區
套餐且共有多達 22 種選擇，最低只要 180 元就能享用完整的單人燒肉套餐，除了必備的肉品之外，還附有小菜及湯品。（MENU美食誌愛吃鬼Mia提供）
台北市/中山區
店家採吧台式的單人座位和自助式用餐，提供日本和牛、澳洲和牛與美牛等多種美味肉品，肉品以單片販賣不怕會有吃不完的問題！（MENU美食誌食上桂馥提供）
台北市/大同區
（MENU美食誌Annㄤㄤ提供）
台中市/西區
台中知名的創意臺菜，主打一個人也可以輕鬆吃台菜，提供健康無負擔的台式料理，還曾榮獲2020的必比登推薦，道地美味絕對要吃起來！（MENU美食誌K胃提供）
台北市/大安區
全台首家迴轉燒肉店，主打小份量、多樣化的選擇，多達 20 種以上的食材，想吃什麼自己拿，每盤最低只要 50 元的銅板價，絕對讓你吃得超滿足！（MENU美食誌VAS提供）
台中市/西區
饒饒食記提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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