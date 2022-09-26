嚴選6間「單身友善」餐廳！一個人吃飯也能吃得很享受

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聯合新聞網／ MENU美食誌

邊緣人也能盡情大口吃美食！

燒肉LIKE(焼肉ライク)京站店

北市/大同區

主打個人套餐且共有多達 22 種選擇，最低只要 180 元就能享用完整的單人燒肉套餐，除了必備的肉品之外，還附有小菜及湯品。（MENU美食誌愛吃鬼Mia提供）

TABE YAKINIKU 吃燒肉

台北市/中山區

店家採吧台式的單人座位和自助式用餐，提供日本和牛、澳洲和牛與美牛等多種美味肉品，肉品以單片販賣不怕會有吃不完的問題！（MENU美食誌食上桂馥提供）

永吉樂 羊仔湯屋

台北市/大同區

位在大橋頭捷運站的羊肉爐店，提供仙草羊肉、清燉羊肉、紅燒羊肉三種湯品，另外還有羊油麵線、羊油乾麵、羊油拌飯等古早味料理。

（MENU美食誌Annㄤㄤ提供）

馨苑小料理

台中市/西區

台中知名的創意臺菜，主打一個人也可以輕鬆吃台菜，提供健康無負擔的台式料理，還曾榮獲2020的必比登推薦，道地美味絕對要吃起來！（MENU美食誌K胃提供）

油花 迴轉吧！燒肉！信義駅

台北市/大安區

全台首家迴轉燒肉店，主打小份量、多樣化的選擇，多達 20 種以上的食材，想吃什麼自己拿，每盤最低只要 50 元的銅板價，絕對讓你吃得超滿足！（MENU美食誌VAS提供）

吃光食堂

台中市/西區

門口是復古售票亭的造型，店內充滿日式文青風格的味道，但店家賣的卻是精緻的創意台菜，餐點是採套餐的方式販售，容包含一道主菜搭配白飯和六宮格台式小菜。（MENU美食誌饒饒食記提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 北市 套餐

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