嚴選6間「單身友善」餐廳！一個人吃飯也能吃得很享受

曾獲得英格蘭足球超級聯賽金靴獎、南韓一哥的孫興慜果然是當紅炸子雞，繼登上時裝雜誌詮釋性感內褲造型後，又受到了豪華旅行裝備品牌TUMI青睞，以「Built for the Journey」為主題，拍攝嶄新的形象廣告。孫興慜在形象大片裡，身穿黑色休閒與半商務式的穿搭，演繹起TUMI的行李箱與背包，即使不是在足球場上，依舊充滿了濃濃的男性費洛蒙，讓粉絲都驚艷他的這一面。

2022-09-25 16:41