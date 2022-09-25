23春夏米蘭時裝周／年輕極簡 FERRAGAMO恰到好處的新貌

打造過無數傳奇經典鞋履的家族品牌FERRAGAMO，在今年大動作挖角CEO、從倫敦找來年僅27歲的Maximilian Davis擔任藝術總監、並大刀闊斧將原本手寫字體的品牌logo從Salvatore Ferragamo改成更貼近當代時尚美學的FERRAGAMO。而Maximilian Davis上任後的首秀，於米蘭當地時間9月24日假FERRAGAMO家族旗下的古蹟改造Portrait Milan飯店中登場。

秀場鋪滿品牌全新的標準色紅色細沙，背景音樂底下翻著海浪聲，「我想透過引入好萊塢文化來向Salvatore的起源致敬，我指的是引領美國電影新浪潮的新好萊塢，歌頌她獨有的輕鬆和性感，」Maximilian Davis解釋他的結合好萊塢和義大利美學的「好萊塢式的文藝復興主義」。紅色細沙與浪聲不僅與FERRAGAMO、好萊塢、海洋皆有關聯，也點出Davis出身加勒比海千里達的背景。

色彩上，以從頭到腳單一色彩的紅、黑、白、米色開始，逐漸變化出雙色的混搭運用，其中交錯出現運用了許多褪色的印花與手染的針織單品，源自於美國視覺藝術家Rachel Harrison的Sunset系列的光亮白、深靛藍、奶油黃及天空藍，更顯夢幻。在材質上，薄透的針織、光潤細滑的絲綢及層層的烏干紗體現出優雅的空靈感，搭配受文藝復興啟發的麂皮編織涼鞋與閃亮配飾，為修長的輪廓創造不容錯過的視覺焦點。

60年代風情的新好萊塢式海灘風，出現在油亮的皮革、極貼身的剪裁和迷你短褲上，日常單品如背心、POLO領上衣、緊身褲等以奢華材質重新詮釋，鏤空的針織和半透明的薄透材質為簡約的設計注入性感元素。綴滿閃亮水晶的晚裝讓人想起FERRAGAMO在1959年為好萊塢巨星瑪麗蓮夢露所製作的閃亮紅鞋。以常用於女裝的細緻面料重新詮釋的男士西裝，透過剪裁為菁英男士形象注入當代風格；男士晚裝的燕尾服捨去翻領和長袖，配上烏干紗與府綢面料，賦予正裝新意。