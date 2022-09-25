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足球明星孫興慜為TUMI詮釋秋冬新品 跨行當男模一樣帥慘！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供
南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供

曾獲得英格蘭足球超級聯賽金靴獎、南韓一哥的孫興慜果然是當紅炸子雞，繼登上時裝雜誌詮釋性感內褲造型後，又受到了豪華旅行裝備品牌TUMI青睞，以「Built for the Journey」為主題，拍攝嶄新的形象廣告。孫興慜在形象大片裡，身穿黑色休閒與半商務式的穿搭，演繹起TUMI的行李箱與背包，即使不是在足球場上，依舊充滿了濃濃的男性費洛蒙，讓粉絲都驚艷他的這一面。

TUMI在全球同步推出主題為「Built for the Journey」的形象影片，請來南韓的足球巨星孫興慜拍攝。短片裡描述的旅程主題是藉由反覆練習來精進及實現精湛的球技，並展現如何通過努力獲得職業上的成功，於是可見孫興慜穿梭在不同城市的情景。而在整個旅程中他都使用TUMI招牌19 Degree Aluminum鋁合金硬殼行李箱來保護所珍視的物品，正符合了孫興慜需要時常差旅的真實人生寫照。但對粉絲而言，則可看到孫興慜有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。

南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供
南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供

除了孫興慜的形象廣告曝光，TUMI也順勢呈現秋冬新品，像是擁有獨特外觀的招牌19 Degree行李箱，就推出符合永續精神，以回收聚碳酸酯材質製成的款式，其中的20吋登機箱附有USB插槽方便在移動中隨時充電，全系列還兼具輕量特色。另外，經典的Alpha Bravo系列包款，本季以全新中性的季節色系、輕盈材質和紋理尼龍面料重新詮釋。其中最獨特的「灰色編織」色系，靈感來自於蓬鬆羽絨衣，以軟墊增加緩衝為隨身攜帶的物品帶來更全面的保護。

南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供
南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供

南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供
南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供

南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供
南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供

南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供
南韓的足球巨星孫興慜為TUMI拍攝形象廣告，有別於運動服飾的穿搭，呈現宛如男模的形象，更是讓帥度大大提升。圖／TUMI提供

TUMI Alpha Bravo系列Logistics後背包20,800元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha Bravo系列Logistics後背包20,800元。圖／TUMI提供

TUMI Alpha Bravo系列Ally後背包24,800元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha Bravo系列Ally後背包24,800元。圖／TUMI提供

TUMI 19 Degree PC系列29吋行李箱35,800元。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree PC系列29吋行李箱35,800元。圖／TUMI提供

TUMI 19 Degree PC系列20吋行李箱27,800元。圖／TUMI提供
TUMI 19 Degree PC系列20吋行李箱27,800元。圖／TUMI提供

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