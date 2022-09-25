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毛加恩、林力仁和李睿麒帥搭lululemon新系列男裝 直呼「又輕又軟又時尚，相見恨晚！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
新北國王籃球隊球隊總經理的毛加恩（中）、林力仁（左）和李睿麒，示範lululemon的Your Move系列服飾日常穿搭。圖／摘自lululemontw和毛加恩instagram
新北國王籃球隊球隊總經理的毛加恩（中）、林力仁（左）和李睿麒，示範lululemon的Your Move系列服飾日常穿搭。圖／摘自lululemontw和毛加恩instagram

在女性消費者市場裡，來自加拿大的高端運動品牌lululemon擁有高知名度與支持度，特別是著名的瑜伽類服飾。然而，近幾年lululemon也沒忘了男性使用者的需求，因此在今年首度推出全新男士系列，藉由多功能性、無縫接合技術的設計，打造舒適與時尚兼具的日常與訓練服飾。找來新北國王籃球隊球隊總經理的毛加恩等人示範日常穿搭，球星林力仁穿上後，更表示「相見恨晚」。

在站穩女裝市場後，lululemon更是把焦點放在男性身上，並延續透過「熱汗生活」維持身心平衡理念，開發出嶄新的男士Your Move系列服裝。採用具備機能面料，打造耐用性、延展性、舒適度兼備的單品，不論是快節奏的激烈運動、循環訓練、舉重等，又或是慢節奏的意象訓練、冥想、呼吸運動等，都能找到合適款式。像是專為各種訓練而設計的Pace Breaker短褲，利用了輕量、延展性佳的Swift™布料製成；Metal Vent Tech無袖上衣為無縫結構設計，搭配X-STATIC®的Silverescent™專利技術，幫助減少積藏於衣料纖維間的異味，盡情享受流汗。而ABC九分褲則透過寬鬆剪裁、延展性佳的布料，賦予輕鬆舒適移動、卻又擁有時尚外觀的選擇。

UA Meridian系列採用細緻柔軟且彈性佳的材質製成。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Meridian系列採用細緻柔軟且彈性佳的材質製成。圖／UNDER ARMOUR提供

專業運動品牌UNDER ARMOUR則推出「UA Meridian」男子訓練裝備，在過往這系列僅推出女裝，因為細緻柔軟且彈性佳的材質適合各種訓練項目。UNDER ARMOUR首度將這款面料使用在男款服飾上，包含訓練上衣、外套、長褲及短褲等系列。素材具備吸汗、快乾科技，就算是高摩擦服飾區域也能隨時保持乾爽舒適、且同時具備輕量透氣與彈性拉伸特色。

球星林力仁穿上lululemon的Your Move服飾後，表示「相見恨晚」。圖／摘自林力仁instagram
球星林力仁穿上lululemon的Your Move服飾後，表示「相見恨晚」。圖／摘自林力仁instagram

新北國王籃球隊球隊總經理的毛加恩，示範lululemon的Your Move系列服飾日常穿搭。圖／摘自毛加恩instagram
新北國王籃球隊球隊總經理的毛加恩，示範lululemon的Your Move系列服飾日常穿搭。圖／摘自毛加恩instagram

UA Meridian系列長褲3,480元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Meridian系列長褲3,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

UA Meridian系列上衣2,580元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Meridian系列上衣2,580元。圖／UNDER ARMOUR提供

lululemon Your Move系列Mental Vent Tech上衣1,980元。圖／lululemon提供
lululemon Your Move系列Mental Vent Tech上衣1,980元。圖／lululemon提供

lululemon Your Move系列Mental Vent Tech上衣1,980元。圖／lululemon提供
lululemon Your Move系列Mental Vent Tech上衣1,980元。圖／lululemon提供

lululemon Your Move系列Pace Breaker短褲2,280元。圖／lululemon提供
lululemon Your Move系列Pace Breaker短褲2,280元。圖／lululemon提供

lululemon Your Move系列2,280元。圖／lululemon提供
lululemon Your Move系列2,280元。圖／lululemon提供

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毛加恩、林力仁和李睿麒帥搭lululemon新系列男裝 直呼「又輕又軟又時尚，相見恨晚！」

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