毛加恩、林力仁和李睿麒帥搭lululemon新系列男裝 直呼「又輕又軟又時尚，相見恨晚！」

在女性消費者市場裡，來自加拿大的高端運動品牌lululemon擁有高知名度與支持度，特別是著名的瑜伽類服飾。然而，近幾年lululemon也沒忘了男性使用者的需求，因此在今年首度推出全新男士系列，藉由多功能性、無縫接合技術的設計，打造舒適與時尚兼具的日常與訓練服飾。找來新北國王籃球隊球隊總經理的毛加恩等人示範日常穿搭，球星林力仁穿上後，更表示「相見恨晚」。

在站穩女裝市場後，lululemon更是把焦點放在男性身上，並延續透過「熱汗生活」維持身心平衡理念，開發出嶄新的男士Your Move系列服裝。採用具備機能面料，打造耐用性、延展性、舒適度兼備的單品，不論是快節奏的激烈運動、循環訓練、舉重等，又或是慢節奏的意象訓練、冥想、呼吸運動等，都能找到合適款式。像是專為各種訓練而設計的Pace Breaker短褲，利用了輕量、延展性佳的Swift™布料製成；Metal Vent Tech無袖上衣為無縫結構設計，搭配X-STATIC®的Silverescent™專利技術，幫助減少積藏於衣料纖維間的異味，盡情享受流汗。而ABC九分褲則透過寬鬆剪裁、延展性佳的布料，賦予輕鬆舒適移動、卻又擁有時尚外觀的選擇。

UA Meridian系列採用細緻柔軟且彈性佳的材質製成。圖／UNDER ARMOUR提供

專業運動品牌UNDER ARMOUR則推出「UA Meridian」男子訓練裝備，在過往這系列僅推出女裝，因為細緻柔軟且彈性佳的材質適合各種訓練項目。UNDER ARMOUR首度將這款面料使用在男款服飾上，包含訓練上衣、外套、長褲及短褲等系列。素材具備吸汗、快乾科技，就算是高摩擦服飾區域也能隨時保持乾爽舒適、且同時具備輕量透氣與彈性拉伸特色。

球星林力仁穿上lululemon的Your Move服飾後，表示「相見恨晚」。圖／摘自林力仁instagram

新北國王籃球隊球隊總經理的毛加恩，示範lululemon的Your Move系列服飾日常穿搭。圖／摘自毛加恩instagram

UA Meridian系列長褲3,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

UA Meridian系列上衣2,580元。圖／UNDER ARMOUR提供

lululemon Your Move系列Mental Vent Tech上衣1,980元。圖／lululemon提供

lululemon Your Move系列Mental Vent Tech上衣1,980元。圖／lululemon提供

lululemon Your Move系列Pace Breaker短褲2,280元。圖／lululemon提供