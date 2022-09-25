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名字裡有3金 可享金子半之助天丼套餐買一送一

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
「金子半之助」推出「尋找『金』主」活動。圖／業者提供
「金子半之助」推出「尋找『金』主」活動。圖／業者提供

你的名字裡有「金」嗎？著名的日本炸物丼「金子半之助」推出「尋找『金』主」活動，即日起到10月10日，只要名字裡有「金（含部首）」就能享有用餐優惠，如果有3個金，還能享天丼套餐買1送1，民眾可前往各地的分店兌換。

業者表示，金子半之助號召粉絲一起「尋找『金』主」，即日起至10月10日，凡名字中有3個以上「金」字（含部首）的民眾，至全台門市出示身分證，點購任一天丼套餐可享買1送1優惠以價低者贈送)。只有1至2個「金」字的民眾，也可享任一天丼套餐第2件7折優惠，以價低者贈送。

幸運民眾可趁本次活動，享用30公分穴子魚的經典人氣款江戶前天丼，或是2022年夏日人氣限定款麻婆雙饗丼，還有多款同時兼具視覺及味覺的話題新品也相當值得體驗。

此外，本次贈送與折扣餐點，限活動當日兌換完畢，以及不得折換現金或找零;本活動優惠不與其他優惠合併使用;僅限單人名字名字部首總數累計，無法兩人名字部首數累計兌換優惠。活動不適用帝王蟹天丼系列產品，以上活動內容依現場公告為準。

「金子半之助」推出「尋找『金』主」活動。圖／業者提供
「金子半之助」推出「尋找『金』主」活動。圖／業者提供

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