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23春夏米蘭時裝周／MOSCHINO泳圈上身 BLUMARINE美人魚

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BLUMARINE 2023春夏女裝刻畫哥德風的性感美人魚。圖／BLUMARINE提供
BLUMARINE 2023春夏女裝刻畫哥德風的性感美人魚。圖／BLUMARINE提供

米蘭時裝周期間，同日登場走秀的BLUMARINE 與MOSCHINO不約而同將2023春夏女裝的目光焦點放到了充滿夏日風情的海邊。MOSCHINO延續一貫的奇趣幽默，創意總監Jeremy Scott透過服裝表達面對「通貨膨脹」絕對的樂觀精神，游泳圈、救生筏和救生衣等新趣元素融於西裝、洋裝、和晚宴裝和配飾設計之中。BLUMARINE 的Nicola Brognano則為美人魚般的藍色海洋情人添上了迷人的歌德色彩。

MOSCHINO的心情是輕鬆的，2023 春夏女裝系列在鮮豔的禮服上裝飾了救生圈與安全繩，帥氣的褲裝則配上了嘴部充氣閥門，粉色西裝外套與裙子的袖口飾有浮動裝置，晚裝配上了天鵝造型的充氣圈，希臘式連衣裙則在手臂配上一對充氣海豚，幽默又荒誕。多款服裝上都包含了眨眼或逗趣神情的眼睛，同時富有雙關含義：玩具或真或假，生活中有幻象也有現實。無論如何，對Jeremy Scott來說，生活的樂趣正在在其中找到時尚創意打破桎梏。這就是生活的樂趣所在。

2023春夏系列的BLUMARINE在海水中融入哥德式的色彩，為美人魚的增添額外性感，以流動和蜿蜒曲折的輪廓為主題，深深淺淺的藍色、粉色、紅色，顏色則來自海洋深處、或是在海上遺失或發現的氧化過後的珠寶，並用網眼針織或光滑、閃亮的薄紗長洋來表達性感，裙擺是不規則多層次，流蘇、緞帶和織帶像海底生物一樣舞動飄逸。哥德式與徽章式的圖騰，則為迷離的海洋氛圍增添浪漫氣息，整體風格遊走在真實與夢幻之間。

MOSCHINO 2023 春夏女裝系列希臘式連衣裙則在手臂配上一對充氣海豚。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO 2023 春夏女裝系列希臘式連衣裙則在手臂配上一對充氣海豚。圖／MOSCHINO提供
米蘭時裝周期間，同日登場走秀的BLUMARINE與MOSCHINO不約而同將2023春夏女裝的目光焦點放到了充滿夏日風情的海邊。圖／MOSCHINO、BLUMARINE提供
米蘭時裝周期間，同日登場走秀的BLUMARINE與MOSCHINO不約而同將2023春夏女裝的目光焦點放到了充滿夏日風情的海邊。圖／MOSCHINO、BLUMARINE提供
MOSCHINO 2023春夏女裝展現絕對的樂觀精神。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO 2023春夏女裝展現絕對的樂觀精神。圖／MOSCHINO提供
BLUMARINE 2023春夏系列是一個有著浪漫靈魂和哥德式美學的女人。圖／BLUMARINE提供
BLUMARINE 2023春夏系列是一個有著浪漫靈魂和哥德式美學的女人。圖／BLUMARINE提供
MOSCHINO 2023 春夏女裝系列在鮮豔的禮服上裝飾了救生圈與安全繩。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO 2023 春夏女裝系列在鮮豔的禮服上裝飾了救生圈與安全繩。圖／MOSCHINO提供
幽默又荒誕的充氣圈體現MOSCHINO 2023春夏女裝的歡樂創意。圖／MOSCHINO提供
幽默又荒誕的充氣圈體現MOSCHINO 2023春夏女裝的歡樂創意。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO 2023 春夏女裝系列延續一貫的奇趣幽默。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO 2023 春夏女裝系列延續一貫的奇趣幽默。圖／MOSCHINO提供

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