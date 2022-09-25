23春夏米蘭時裝周／MOSCHINO泳圈上身 BLUMARINE美人魚

米蘭時裝周期間，同日登場走秀的BLUMARINE 與MOSCHINO不約而同將2023春夏女裝的目光焦點放到了充滿夏日風情的海邊。MOSCHINO延續一貫的奇趣幽默，創意總監Jeremy Scott透過服裝表達面對「通貨膨脹」絕對的樂觀精神，游泳圈、救生筏和救生衣等新趣元素融於西裝、洋裝、和晚宴裝和配飾設計之中。BLUMARINE 的Nicola Brognano則為美人魚般的藍色海洋情人添上了迷人的歌德色彩。

MOSCHINO的心情是輕鬆的，2023 春夏女裝系列在鮮豔的禮服上裝飾了救生圈與安全繩，帥氣的褲裝則配上了嘴部充氣閥門，粉色西裝外套與裙子的袖口飾有浮動裝置，晚裝配上了天鵝造型的充氣圈，希臘式連衣裙則在手臂配上一對充氣海豚，幽默又荒誕。多款服裝上都包含了眨眼或逗趣神情的眼睛，同時富有雙關含義：玩具或真或假，生活中有幻象也有現實。無論如何，對Jeremy Scott來說，生活的樂趣正在在其中找到時尚創意打破桎梏。這就是生活的樂趣所在。