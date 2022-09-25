23春夏米蘭時裝周／木村光希辣秀半球 寶格麗美包搶鏡
義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）在米蘭時裝周期間於品牌酒店發表以極致珍貴的寶石為靈感2023春夏配件系列「奇蹟調色盤Shades of Wonder」，並於當地時間9月23日晚間舉辦晚宴，由著名設計工作室Mandalaki為寶格麗設計的燈光裝置「PRECIOUS SHADES」揭開序幕，包括品牌大使Kōki、德國公主Talita Von Furstenberg等全球時尚名流都應邀出席。全新2023春夏配件系列，結合寶石稀有的色彩與花園中豐沛的生命力，將經典包款換上祖母綠、鑽石、和繽紛彩色寶石的瑰麗。
第一個主題蓊鬱花園Emerald Garden受到瑰麗祖母綠的啟發，蜿蜒的Serpentine Pouch手拿包與多功能Serpenti Forever Top Handle手提包，以珍稀蟒蛇皮強力回歸；高貴翠綠的素色小牛皮，則為實用度極高的Serpenti Forever East-West Maxi Chain包及Serpenti Forever Ellipse新月包、以及Serpenti Cabochon Maxi Matelassé絎縫包款注入新意。
在而以鑽石璀璨光芒為靈感的Diamond Sparkle主題，以耀眼水晶妝點金色到鮮豔紫水晶色小牛皮革Serpentine Vertical Tote bag托特包和Serpenti Forever Shades of Gold 手提包。Serpentine Pouch手拿包更首次推出超柔軟羊毛皮材質。絢爛彩寶Fancy Coloured Gems則展現出寶格麗創意的精髓，Serpentine Top Handle手提包閃耀漸層變化的豐富色調。
小型配件系列共推出兩款迷人的新迷你包型：Serpenti Reverse和Serpenti Pouch迷你包。另外還有靈感來自孔雀石獨特細緻質地的Serpenti Nano Jewellery box珠寶盒包，以及閃閃發光的亮金屬色Serpenti Forever斜背包。此外，眼鏡系列結合了珠寶工藝的美學，精緻的高級珠寶Le Gemme之作格外吸睛，絲巾則延續配件主題，在揮灑色彩之際兼顧實用性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言