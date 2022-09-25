23春夏米蘭時裝周／木村光希辣秀半球 寶格麗美包搶鏡

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）在米蘭時裝周期間於品牌酒店發表以極致珍貴的寶石為靈感2023春夏配件系列「奇蹟調色盤Shades of Wonder」，並於當地時間9月23日晚間舉辦晚宴，由著名設計工作室Mandalaki為寶格麗設計的燈光裝置「PRECIOUS SHADES」揭開序幕，包括品牌大使Kōki、德國公主Talita Von Furstenberg等全球時尚名流都應邀出席。全新2023春夏配件系列，結合寶石稀有的色彩與花園中豐沛的生命力，將經典包款換上祖母綠、鑽石、和繽紛彩色寶石的瑰麗。

第一個主題蓊鬱花園Emerald Garden受到瑰麗祖母綠的啟發，蜿蜒的Serpentine Pouch手拿包與多功能Serpenti Forever Top Handle手提包，以珍稀蟒蛇皮強力回歸；高貴翠綠的素色小牛皮，則為實用度極高的Serpenti Forever East-West Maxi Chain包及Serpenti Forever Ellipse新月包、以及Serpenti Cabochon Maxi Matelassé絎縫包款注入新意。

在而以鑽石璀璨光芒為靈感的Diamond Sparkle主題，以耀眼水晶妝點金色到鮮豔紫水晶色小牛皮革Serpentine Vertical Tote bag托特包和Serpenti Forever Shades of Gold 手提包。Serpentine Pouch手拿包更首次推出超柔軟羊毛皮材質。絢爛彩寶Fancy Coloured Gems則展現出寶格麗創意的精髓，Serpentine Top Handle手提包閃耀漸層變化的豐富色調。