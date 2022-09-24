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15款頂級⽣鮮一次收！「海自慢」海鮮珍寶盒奢華登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
在⼾外野可簡單快速的端出一桌⼤海饗宴。圖／海自慢提供
在⼾外野可簡單快速的端出一桌⼤海饗宴。圖／海自慢提供

一次送到15款頂級生鮮食材，大海滋味一網打盡！這款最鮮的「豪華海鮮珍寶盒」，出自台灣在地漁產創新企業品牌「海⾃慢」團隊，全新組合官網優惠價3,888元 (原價4,730元)，即起開賣。

後疫情時代，人們的⽣活有了很大的改變，外帶外送之外，常溫或冷凍包、生鮮食材箱等應運而生，「海⾃慢」延續⽗親與祖⽗對於海洋的深厚情感與「⾃慢」精神，強調只提供最新鮮、健康的單純⻝材，不需過度的調味就能品嘗最真實的鮮味，以此精神首推「豪華海鮮珍寶盒」。

「豪華海鮮珍寶盒」有15種豪華頂級⽣鮮⻝材，可透過⽔煮、⽕烤或⾹煎等不同的料理⽅式。業者建議，麵條與鍋物可⽔煮品嘗，海產⽣鮮則適合煎烤、蒸煮的料理，也可搭上Outdoor露營熱潮，在⼾外簡單快速的端出一桌⼤海饗宴。

海⾃慢指出，海產生鮮僅⽤嚴選天然海鹽、搭配優質好⽔，低鹽醃漬過程符合現代⼈注重養⽣健康飲⻝的理念。珍寶盒內含讚岐烏⿓麵、福袋、蝦丸、芙蓉蝦、⿂包蛋、鱈⿂丸、中卷切圈、魷⿂切⽚、益⽣菌蝦仁、北海道⼲貝、⽇本鮭⿂卵、⽼饕鯖⿂菲⼒、智利鮭⿂菲⼒、簡單魚、智利鮭⿂⼤丁等。

其中的「福袋」，滿滿內餡(⿂卵、⿂漿)⽤⾖⽪包裹，擁有錢囊造型討喜⼜吸睛；「蝦丸」則是挑選特級蝦仁搭配蔬菜做成，口感Q彈扎實；「芙蓉蝦」以⿂漿搭配蝦仁，⼝味獨特；「⿂包蛋」則有著可愛的⽔滴造型，滿滿⿂卵內餡在⼝裡彈跳。還有採⽤鱈⿂漿製成可愛圓潤⼩巧的造型的「鱈⿂丸」，來自無汙染海域的中卷切圈、魷⿂切⽚、北海道干貝等，提供最原始純粹的味道。

海⾃慢表示，品牌擁有深厚的漁業家族經營歷史，以及⾃有⽣產⼯廠，可確保衛⽣條件與⽣產安全的品質，並有完整冷凍技術做好⿂體品質的監督管理。此外，為避開危險溫度帶，以「急速冷凍技術」儲藏⿂體，抑制解凍時的⾎⽔產⽣，同時使其維持⾵味，營養完整鎖住不流失。

海自慢「豪華海鮮珍寶盒」即起開賣，販售通路可查：https://www.kjm-ocg.com

品牌擁有深厚的漁業家族經營歷史，以及⾃有⽣產⼯廠。圖／海自慢提供
品牌擁有深厚的漁業家族經營歷史，以及⾃有⽣產⼯廠。圖／海自慢提供
強調簡單料理即可上桌。圖／海自慢提供
強調簡單料理即可上桌。圖／海自慢提供
海自慢「豪華海鮮珍寶盒」即起開賣。圖／海自慢提供
海自慢「豪華海鮮珍寶盒」即起開賣。圖／海自慢提供
只要食材新鮮，簡單料理就很美味。圖／海自慢提供
只要食材新鮮，簡單料理就很美味。圖／海自慢提供
海味鮮甜全鎖在食材裡。圖／海自慢提供
海味鮮甜全鎖在食材裡。圖／海自慢提供

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