尋找「金」主！名字有3金 南紡天丼名店套餐買一送一

名字有「金」字的民眾注意!日本第一天丼品牌金子半之助即日起推出「尋找『金』主」趣味活動，名字中有「金」字（含部首）的民眾，只要到全台金子半之助門市出示身分證，最高可享天丼套餐買1送1優惠，「金」主們可別錯過了。

金子半之助號召粉絲一起「尋找『金』主」，即日起至10月10日，凡名字中有3個以上「金」字(含部首)的民眾，至全台門市出示身分證，點購任一天丼套餐可享買1送1優惠以價低者贈送)；只有1至2個「金」字的民眾，也可享任一天丼套餐第2件7折優惠(以價低者贈送)。

幸運民眾可趁本次活動，享用30公分穴子魚的經典人氣款江戶前天丼，或是2022年夏日人氣限定款麻婆雙饗丼，還有多款同時兼具視覺及味覺的話題新品也相當值得體驗。