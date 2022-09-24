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尋找「金」主！名字有3金 南紡天丼名店套餐買一送一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南紡購物中心金子半之助尋找「金」主，名字有3個金含部首用餐享優惠。圖／南紡提供
南紡購物中心金子半之助尋找「金」主，名字有3個金含部首用餐享優惠。圖／南紡提供

名字有「金」字的民眾注意!日本第一天丼品牌金子半之助即日起推出「尋找『金』主」趣味活動，名字中有「金」字（含部首）的民眾，只要到全台金子半之助門市出示身分證，最高可享天丼套餐買1送1優惠，「金」主們可別錯過了。

金子半之助號召粉絲一起「尋找『金』主」，即日起至10月10日，凡名字中有3個以上「金」字(含部首)的民眾，至全台門市出示身分證，點購任一天丼套餐可享買1送1優惠以價低者贈送)；只有1至2個「金」字的民眾，也可享任一天丼套餐第2件7折優惠(以價低者贈送)。

幸運民眾可趁本次活動，享用30公分穴子魚的經典人氣款江戶前天丼，或是2022年夏日人氣限定款麻婆雙饗丼，還有多款同時兼具視覺及味覺的話題新品也相當值得體驗。

此外，本次贈送與折扣餐點，限活動當日兌換完畢，以及不得折換現金或找零；本活動優惠不與其他優惠合併使用，僅限單人名字名字部首總數累計，無法兩人名字部首數累計兌換優惠；本活動不適用帝王蟹天丼系列產品，以上活動內容依現場公告為準。

南紡購物中心金子半之助尋找「金」主，名字有3個金含部首用餐享優惠。圖／南紡提供
南紡購物中心金子半之助尋找「金」主，名字有3個金含部首用餐享優惠。圖／南紡提供
南紡購物中心金子半之助尋找「金」主，名字有3個金含部首用餐享優惠。圖／南紡提供
南紡購物中心金子半之助尋找「金」主，名字有3個金含部首用餐享優惠。圖／南紡提供
南紡購物中心金子半之助尋找「金」主，名字有3個金含部首用餐享優惠。圖／南紡提供
南紡購物中心金子半之助尋找「金」主，名字有3個金含部首用餐享優惠。圖／南紡提供

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