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舒淇擔任萬豪旅享家首位品牌大使 快來聽她說「旅行」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
萬豪國際集團區域團隊與其旗下在台16家酒店總經理代表合照。圖／萬豪國際集團提供
萬豪國際集團區域團隊與其旗下在台16家酒店總經理代表合照。圖／萬豪國際集團提供

萬豪國際集團旗下旅行計劃「萬豪旅享家」推出全新品牌宣傳活動，並正式宣布舒淇成為亞太地區首位品牌大使，同時釋出全新的宣傳影片「聽旅行說」，以獨特的角度詮釋「旅行的力量」，與旅客展開一段全新旅程。

萬豪國際集團日前舉辦「旅行的力量」宣傳影片首映，萬豪國際集團香港、澳門、臺灣區域副總裁龍田斯(Hans Loontiens)在會中表示，歡慶在台21家酒店拓點，及多年來的在地化深耕計畫，「萬豪旅享家」台灣LINE官方帳號正式啟動。

全新宣傳影片「聽旅行說」，由擅長營造氛圍的著名廣告導演張哲掌鏡，以獨特的影像質感和敘事節奏，將三段關於親情、友情和愛情的旅行故事巧妙相連。宣傳片的每段故事都與主題「旅行的力量」相互呼應。知名音樂製作人雷光夏更爲影片親自創作了背景音樂；而宣傳片的故事背景就設定在一間神秘又浪漫的酒吧内，舒淇作為酒吧的老闆和調酒師，向顧客娓娓道來一段段旅行故事。

談及旅行，舒淇表示，「旅行是一個探索和改變的過程。在旅程中，我能放慢生活的節奏，以全新角度看待親情、友情和愛情，繼而重拾擁抱日常生活的動力。」

由舒淇主演的全新宣傳影片中，旅行被定義爲休息站，讓人們擺脫忙碌的生活模式，在未知的旅途中重新審視自己的生活，重拾自己與家人和朋友的美好記憶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「聽旅行說」請來舒淇主演。圖／萬豪國際集團提供
「聽旅行說」請來舒淇主演。圖／萬豪國際集團提供
港澳台區域副總裁龍田斯出席活動。圖／萬豪國際集團提供
港澳台區域副總裁龍田斯出席活動。圖／萬豪國際集團提供

萬豪 愛情 品牌

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