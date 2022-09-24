五關鍵字 一次搞懂GUCCI 2023春夏彩蛋玩什麼？

如果昨晚你還未看過古馳2023春夏時裝秀，我們強烈建議你現在就可以重回GUCCI官方頻道欣賞。今年有品牌創意總監Alessandro Michele主導，以「雙生之境」（Twinsburg）為主題的大秀，展現了天馬行空、無有邊際的狂野魅力。而無論你看過、或還未看過這場大秀，這裡將有五個（組）關鍵字，帶你快速明白今年的隱藏亮點。

一、68與136 雙胞胎模特兒創先例

今年GUCCI以「雙生之境」為主題，讓68組服裝在第一次呈現後，重新由68對、136位雙胞胎模特兒重新走上秀台，以全雙胞胎為形式，寫下時裝周的全新一頁。

二、FUORI！ 義大利同志平權50年

不少衣物細節、襪子、甚至是連身工作服上隨處可見的「FUORI」，全文為Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano，意思為「革命同性戀統一陣線」的首字母縮寫，並帶有慶祝義大利LGBTQ+運動50周年的意味，而且當Alessandro Michele最後謝幕時身上穿的T恤，同樣也是該主題。

三、1981年 骨董馬鞍包在這裡

從馬術而來的馬鞍包是近年流行熱門單品，而GUCCI今年更發表了大量的馬鞍包，並以實際曾經出現在1981年的骨董馬鞍包為靈感重新創作。2023年的馬鞍包並有皮革、拼接、GG Logo的多重樣式，男生、女生，都有機會入手啦！

四、骨董小熊 閃耀強勢進化

討喜、可愛的小熊是無數人的童年回憶。除了馬鞍包外，GUCCI今年再從資料庫中一隻全黑小熊得到啟發，從全黑、刺繡亮片、銀色、彩虹...到底有誰能拒絕小熊的可愛魅力呢？

五、魔幻小精靈 可愛回歸