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五關鍵字 一次搞懂GUCCI 2023春夏彩蛋玩什麼？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
破天荒全數使用雙胞胎模特兒的GUCCI 2023春夏大秀，展現了品牌創意總監對複製、雙生的熱愛。圖 / GUCCI提供
破天荒全數使用雙胞胎模特兒的GUCCI 2023春夏大秀，展現了品牌創意總監對複製、雙生的熱愛。圖 / GUCCI提供

如果昨晚你還未看過古馳2023春夏時裝秀，我們強烈建議你現在就可以重回GUCCI官方頻道欣賞。今年有品牌創意總監Alessandro Michele主導，以「雙生之境」（Twinsburg）為主題的大秀，展現了天馬行空、無有邊際的狂野魅力。而無論你看過、或還未看過這場大秀，這裡將有五個（組）關鍵字，帶你快速明白今年的隱藏亮點。

一、68與136 雙胞胎模特兒創先例

今年GUCCI以「雙生之境」為主題，讓68組服裝在第一次呈現後，重新由68對、136位雙胞胎模特兒重新走上秀台，以全雙胞胎為形式，寫下時裝周的全新一頁。

二、FUORI！ 義大利同志平權50年

不少衣物細節、襪子、甚至是連身工作服上隨處可見的「FUORI」，全文為Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano，意思為「革命同性戀統一陣線」的首字母縮寫，並帶有慶祝義大利LGBTQ+運動50周年的意味，而且當Alessandro Michele最後謝幕時身上穿的T恤，同樣也是該主題。

三、1981年 骨董馬鞍包在這裡

從馬術而來的馬鞍包是近年流行熱門單品，而GUCCI今年更發表了大量的馬鞍包，並以實際曾經出現在1981年的骨董馬鞍包為靈感重新創作。2023年的馬鞍包並有皮革、拼接、GG Logo的多重樣式，男生、女生，都有機會入手啦！

四、骨董小熊 閃耀強勢進化

討喜、可愛的小熊是無數人的童年回憶。除了馬鞍包外，GUCCI今年再從資料庫中一隻全黑小熊得到啟發，從全黑、刺繡亮片、銀色、彩虹...到底有誰能拒絕小熊的可愛魅力呢？

五、魔幻小精靈 可愛回歸

年輕的弟弟妹妹或可能沒看過這部電影，但1984年由史帝芬史匹伯監製的《小精靈》（Gremlins）在當時創下了電影賣座紀錄。小精靈除了擁有討喜外在，遇水就會增生變成邪惡版小精靈的複製特質，更呼應了年度大秀「雙生之境」（Twinsburg）的主題。甚至出現在拼接裙擺、涼鞋與手拿玩偶等各種形式。1970、1980年級生，是不是很懷念呢？

當Alessandro Michele最後謝幕時身上穿的T恤，同樣也是FUORI主題。圖 / GUCCI提供
當Alessandro Michele最後謝幕時身上穿的T恤，同樣也是FUORI主題。圖 / GUCCI提供
GUCCI今年以1981年的骨董馬鞍包為靈感重新創作，帶來男女、顏色、拼接的多重手法，讓人人有包戴。圖 / GUCCI提供（合成圖）
GUCCI今年以1981年的骨董馬鞍包為靈感重新創作，帶來男女、顏色、拼接的多重手法，讓人人有包戴。圖 / GUCCI提供（合成圖）
小精靈除了擁有討喜外在，遇水就會增生變成邪惡版小精靈的複製特質，更呼應了年度大秀「雙生之境」（Twinsburg）的主題。甚至出現在拼接裙擺、涼鞋與手拿玩偶等各種形式。圖 / GUCCI提供（合成圖）
小精靈除了擁有討喜外在，遇水就會增生變成邪惡版小精靈的複製特質，更呼應了年度大秀「雙生之境」（Twinsburg）的主題。甚至出現在拼接裙擺、涼鞋與手拿玩偶等各種形式。圖 / GUCCI提供（合成圖）
「FUORI」，全文為Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano，意思為「革命同性戀統一陣線」的首字母縮寫，並帶有慶祝義大利LGBTQ+運動50周年的意味。圖 / GUCCI提供（合成圖）
「FUORI」，全文為Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano，意思為「革命同性戀統一陣線」的首字母縮寫，並帶有慶祝義大利LGBTQ+運動50周年的意味。圖 / GUCCI提供（合成圖）
GUCCI今年再從資料庫中一隻全黑小熊得到啟發，展現出小熊的無敵賣萌魅力。圖 / GUCCI提供（合成圖）
GUCCI今年再從資料庫中一隻全黑小熊得到啟發，展現出小熊的無敵賣萌魅力。圖 / GUCCI提供（合成圖）

義大利 雙胞胎

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