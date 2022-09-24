10月13日有望開放邊境 DoMo集團推「買一送一」優惠

行政院預估最快10月13日開放邊境，旅遊業者無不積極準備迎接春天的到來。連鎖旅館民宿品牌DoMo集團宣布推出「三喜臨門」買一送一方案，自10月11日至11月底，周一至周四入住日本DOMO HOTEL以及DoMo民宿，標準雙人房每晚僅收3300元並加贈一晚住宿。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，在台灣與日本雙雙國境開放時，許多航空公司與旅館紛紛漲價，為了回饋台灣鄉親，特地推出台灣限定的抗漲優惠方案，優惠方案於9月26日開始接受預訂；而9月26日也是集團正式登錄證券櫃檯買賣中心創櫃板的日子，股票代號7622。