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10月13日有望開放邊境 DoMo集團推「買一送一」優惠

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
連鎖旅館民宿品牌DoMo集團推出「三喜臨門」買一送一方案。示意圖／DoMo集團提供
連鎖旅館民宿品牌DoMo集團推出「三喜臨門」買一送一方案。示意圖／DoMo集團提供

行政院預估最快10月13日開放邊境，旅遊業者無不積極準備迎接春天的到來。連鎖旅館民宿品牌DoMo集團宣布推出「三喜臨門」買一送一方案，自10月11日至11月底，周一至周四入住日本DOMO HOTEL以及DoMo民宿，標準雙人房每晚僅收3300元並加贈一晚住宿

DoMo集團董事長李奇嶽表示，在台灣與日本雙雙國境開放時，許多航空公司與旅館紛紛漲價，為了回饋台灣鄉親，特地推出台灣限定的抗漲優惠方案，優惠方案於9月26日開始接受預訂；而9月26日也是集團正式登錄證券櫃檯買賣中心創櫃板的日子，股票代號7622。

李奇嶽說，國門開放在即，不少民眾已經開始規畫行程，不過目前由於供給大於需求，日本機票已經漲了3至4成，預估春節漲幅也有5成以上，預估這一波因為開放初期的報複性旅遊需求票價上漲會持續到年底，旅客的旅行成本將大幅增加。

連鎖旅館民宿品牌DoMo集團推出「三喜臨門」買一送一方案。示意圖／DoMo集團提供
連鎖旅館民宿品牌DoMo集團推出「三喜臨門」買一送一方案。示意圖／DoMo集團提供

日本 民宿 行政院 住宿

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