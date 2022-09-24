realme 9i 5G搭載3鏡頭、街頭攝影模式、新潮復古濾鏡

復古風再次席捲時尚，realme日前宣布落實「精品策略」，未來將著重打磨數字與GT系列兩大產品線，首款新機「realme 9i 5G」的數字i系列代表individual，寓意為「所有人都能享受的科技」， 搭載5,000萬畫素3鏡頭與不落俗套的復古外型設計，內建街頭攝影模式、新潮復古濾鏡可輕鬆拍出風格潮照片。

realme 9i 5G主打色「光澤金」設計靈感源於光碟片背後的金屬光澤與環狀雷射光束，將懷舊音樂元素帶入手機設計中，並加入細緻的金色星光粒子，掀起金色的文藝復興，打破中階手機非黑即藍的設計框架；同步推出的「搖滾黑」也採用星光粒子設計，大膽挑戰黑色的純粹與深邃，散發華麗與搖滾兼具的復古情懷。

不只是回顧過去，更要跟上潮流，realme 9i 5G採用目前最受歡迎的2D邊框設計，平滑的一體式背蓋在保持手機整體性的同時，也更加突出星光粒子的設計，並在不同光源下呈現或金或銀的不同面貌。僅8.1mm的厚度與187g的重量配置，達到超薄、超輕巧、超滑順的握持手感。除設計理念外，音樂元素也體現於手機配置中，保留3.5mm耳機孔並取得Hi-Res認證的音質。

realme 9i 5G搭載潮拍3鏡頭，分別為F1.8大光圈5,000萬主鏡頭、VGA人像鏡頭、4cm微距鏡頭，更加入廣受好評的街頭攝影模式，點擊快捷鍵即可開啟，預設值套用深具氛圍感的色調，快速捕捉一閃即逝的街頭時刻；街頭攝影模式中搭載多款街拍濾鏡，包括新潮復古、光影、戲劇等，為照片染上感性氛圍。自拍相機則採用800萬AI鏡頭，搭載AI智慧美顏與HDR，即便逆光也能拍出個性美。同時支援最大1TB記憶卡擴充，可以保存更多喜愛的照片。

配備6.6吋大螢幕的realme 9i 5G具備5,000mAh大電量，以及18W快充技術，超級省電模式於電量剩下5%時即可開啟，大幅延長續航時間；手機側邊設置的指紋解鎖，輕輕感應即快速解鎖手機，亦可用於行動支付，兼具安全與便捷。