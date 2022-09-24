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realme 9i 5G搭載3鏡頭、街頭攝影模式、新潮復古濾鏡

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
realme 9i 5G搭載5,000萬畫素3鏡頭與不落俗套的復古外型設計。圖／realme提供
realme 9i 5G搭載5,000萬畫素3鏡頭與不落俗套的復古外型設計。圖／realme提供

復古風再次席捲時尚，realme日前宣布落實「精品策略」，未來將著重打磨數字與GT系列兩大產品線，首款新機「realme 9i 5G」的數字i系列代表individual，寓意為「所有人都能享受的科技」， 搭載5,000萬畫素3鏡頭與不落俗套的復古外型設計，內建街頭攝影模式、新潮復古濾鏡可輕鬆拍出風格潮照片。

realme 9i 5G主打色「光澤金」設計靈感源於光碟片背後的金屬光澤與環狀雷射光束，將懷舊音樂元素帶入手機設計中，並加入細緻的金色星光粒子，掀起金色的文藝復興，打破中階手機非黑即藍的設計框架；同步推出的「搖滾黑」也採用星光粒子設計，大膽挑戰黑色的純粹與深邃，散發華麗與搖滾兼具的復古情懷。

不只是回顧過去，更要跟上潮流，realme 9i 5G採用目前最受歡迎的2D邊框設計，平滑的一體式背蓋在保持手機整體性的同時，也更加突出星光粒子的設計，並在不同光源下呈現或金或銀的不同面貌。僅8.1mm的厚度與187g的重量配置，達到超薄、超輕巧、超滑順的握持手感。除設計理念外，音樂元素也體現於手機配置中，保留3.5mm耳機孔並取得Hi-Res認證的音質。

realme 9i 5G搭載潮拍3鏡頭，分別為F1.8大光圈5,000萬主鏡頭、VGA人像鏡頭、4cm微距鏡頭，更加入廣受好評的街頭攝影模式，點擊快捷鍵即可開啟，預設值套用深具氛圍感的色調，快速捕捉一閃即逝的街頭時刻；街頭攝影模式中搭載多款街拍濾鏡，包括新潮復古、光影、戲劇等，為照片染上感性氛圍。自拍相機則採用800萬AI鏡頭，搭載AI智慧美顏與HDR，即便逆光也能拍出個性美。同時支援最大1TB記憶卡擴充，可以保存更多喜愛的照片。

配備6.6吋大螢幕的realme 9i 5G具備5,000mAh大電量，以及18W快充技術，超級省電模式於電量剩下5%時即可開啟，大幅延長續航時間；手機側邊設置的指紋解鎖，輕輕感應即快速解鎖手機，亦可用於行動支付，兼具安全與便捷。

realme 9i 5G推出光澤金、搖滾黑雙色，配置6GB＋128GB記憶體，售價7,990元，即日起上市，可至realme品牌專櫃或realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網等線上通路選購，9月30日前早鳥購機加贈realme聲波電動牙刷N2；realme網路商店與realme品牌專櫃再加碼延長保固12個月。電信通路將在9月30日於遠傳電信獨家開賣，搭配心5G月付799元指定資費方案，手機專案價0元，再享遠傳friDay影音2個月0元暢看與手機保險首月免費優惠。

realme 9i 5G「搖滾黑」，單機建議售價7,990元。圖／realme提供
realme 9i 5G「搖滾黑」，單機建議售價7,990元。圖／realme提供
realme 9i 5G「光澤金」，單機建議售價7,990元。圖／realme提供
realme 9i 5G「光澤金」，單機建議售價7,990元。圖／realme提供
realme 9i 5G加入廣受好評的街頭攝影模式，點擊快捷鍵即可開啟，預設值套用深具氛圍感的色調。圖／realme提供
realme 9i 5G加入廣受好評的街頭攝影模式，點擊快捷鍵即可開啟，預設值套用深具氛圍感的色調。圖／realme提供
realme 9i 5G「光澤金」採用星光粒子設計、復刻懷舊音樂元素。圖／realme提供
realme 9i 5G「光澤金」採用星光粒子設計、復刻懷舊音樂元素。圖／realme提供
realme 9i 5G推出光澤金、搖滾黑雙色，單機建議售價7,990元。圖／realme提供
realme 9i 5G推出光澤金、搖滾黑雙色，單機建議售價7,990元。圖／realme提供
realme 9i 5G的街頭攝影模式中搭載多款街拍濾鏡，包括新潮復古、光影、戲劇等。圖／realme提供
realme 9i 5G的街頭攝影模式中搭載多款街拍濾鏡，包括新潮復古、光影、戲劇等。圖／realme提供
realme 9i 5G「光澤金」設計靈感源於光碟片背後的金屬光澤與環狀雷射光束，將懷舊音樂元素帶入手機設計中，並加入細緻的金色星光粒子。圖／realme提供
realme 9i 5G「光澤金」設計靈感源於光碟片背後的金屬光澤與環狀雷射光束，將懷舊音樂元素帶入手機設計中，並加入細緻的金色星光粒子。圖／realme提供
realme落實「精品策略」，推出新機realme 9i 5G。圖／realme提供
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