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米蘭時裝周／娜歐咪壓軸走TOD'S 實穿自由輕奢新態度
想到時裝周、想到走秀，你腦海裡會浮出什麼樣的想像？義大利品牌的TOD’S昨日在米蘭時裝周發表了2023春夏男女裝，不炫技、不強調工藝或歷史靈感，但透過得宜的剪裁、舒服的顏色與材質組合，帶來寫意且舒心的義式時裝風格。
46套男女時裝大量上寬、下窄的輪廓，帶來解放身體、不被窄版上衣框限的自由律動。適當運用的粉色、大地色、白色卻不顯單調，因為恰如其分的螢光色包款或豆豆鞋畫龍點睛，有亮點卻不顯俗氣。
運動、休閒、度假風格被以長靴、鋪棉縫線短外套、羅馬鞋、抽繩連帽外套具體呈現，讓人立即想要穿上、並動身前往遠方；然而隨性不代表站在奢華的對立面，拼接的反摺類腰封，又或帶有馬甲聯想的皮革窄版短外套、打褶的皮革長褲或鬆緊帶皮裙、以及寬鬆削肩的西裝外套式長背心，展現了TOD’S身為義大利品牌的從容不迫。
配件單品也是本次大秀的欣賞亮點，經典的T Timeless手拿包提把變得更為修長，手持或單肩使用，都帶來纖細的優雅風格。TOD’S經典的Gommino豆豆鞋，今年除了有男性的運動鞋款式，女性也有緞面蝴蝶結的螢光黃、紫色等選擇。
不過度渲染歷史、不動員情緒、不講誇大故事，讓衣服實穿、優雅、輕奢，或就是TOD’S想帶來的風格主張了。
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