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呈現出霸氣紅的新樣貌！愛馬仕唇膏、指彩推秋冬限定色

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕2022秋冬推出限量脣膏、指甲油新色。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2022秋冬推出限量脣膏、指甲油新色。圖／愛馬仕提供

同樣是紅色，但在專業唇彩的世界中，霸氣的紅色同樣有多樣化的選擇，展現出女人的多變樣貌。愛馬仕彩妝中，在秋冬推出限量版限量版唇妝與指彩護手系列，其中唇膏推出三款霧面新色，指彩也有兩款新色，創造讓人流連忘返的全新色調。

愛馬仕唇膏的三款新色，由愛馬仕彩妝創意總監 Gregoris Pyrpylis調配，62烈焰紅是經典的濃郁霧面紅色，如同地底的熔岩色彩，76朱砂紅則是絢麗的朱紅色，來自占卜儀式中的硃砂，81石榴紅，介於紅色與紫色肩，呈現出金屬感度霧面質地，一擦上秀出女人的多重面貌。

限定指彩共有2款新色，則有90錫器灰，是愛馬仕標準色調，炭灰色中略帶銀光，低調中閃耀著金屬光澤，84錳紫色呈現出濃郁色彩，彷彿光線照耀岩石逛物表面的金屬則色，限定指彩的瓶蓋頂端，刻有愛馬仕藏書章標誌，值得收藏。

愛馬仕2022秋冬限量唇膏／81石榴紅／2,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2022秋冬限量唇膏／81石榴紅／2,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2022秋冬限量指甲油／84錳紫色／1,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2022秋冬限量指甲油／84錳紫色／1,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2022秋冬限量唇膏／76朱砂紅／2,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2022秋冬限量唇膏／76朱砂紅／2,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2022秋冬限量指甲油／90錫器灰／1,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2022秋冬限量指甲油／90錫器灰／1,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2022秋冬限量唇膏／62烈焰紅／2,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2022秋冬限量唇膏／62烈焰紅／2,600元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 唇彩

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