博客來「2023手帳展」開跑！50大品牌、千種系列週邊7折起

隨著今年進入第4季,新年行事曆陸續上架,博客來即日起至10月31日推出「2023手帳展」,嚴選50個台、日、歐美文具品牌及千種手帳週邊商品全面7折起,首波主打在地設計師及日韓人氣品牌手帳、桌掛曆,包含MIDORI、KOKUYO、Dimanche、你好工作室、TAKE A NOTE、女人迷等品牌新品。活動以「寫下屬於你我的小日子」為主軸,規畫風格選品、月/週/日記事、桌/掛曆、手帳周邊、品牌推薦、尺寸快搜等6大專區,特別新增獨家手帳限量套組,滿足職場人或學生族群的需求。

回顧2022年手帳展,日系品牌「MIDORI」、「KOKUYO」登上排行榜前2名,業績更較前年漲幅逾3成,也是今年主打品牌;在地原創設計師品牌以「Dimanche迪夢奇」最暢銷,第一個獲得日本Good Design Award肯定的手帳「TAKE A NOTE」、「女人迷」緊追在後,由於本土手帳內建,人事行政局行事曆及農民曆,使用上更貼近生活。

根據博客來銷售觀察,9月上旬手帳買氣較上月增加9成以上,像搶先開賣的TAKE A NOTE新品,開賣當日即創下賣破百件的佳績,也是目前週記事手帳排行榜TOP1,還有Dimanche 2023發現新農曆、MIDORI POCKET DAIRY小貓咪都很受歡迎。MIDORI全新系列Hibino將於9月26日開放預購,主打一日兩頁的特色勢必掀起一波話題,屆時也將推出博客來限定組合提供消費者選購。

綜觀2023年手帳新品仍以A5尺寸週記事為大宗,今年各大設計師品牌皆有新的設計巧思,像是「女人迷」封面材質做了新的嘗試外,整體色系由去年鮮豔的色調轉變為沉穩耐看的色系,雙週計畫格式、金句收錄、自我對話表格與習慣追蹤等頁面,幫助使用者自我檢視,成為一大亮點;臺大出版中心獨立推出的「NOTHING PLANNER」即日起開放預購,新型態的橫式兩日一頁、時間軸與TO DO LIST的混用都是令人期待全新亮點;「W2Design」除了獨特的上下翻設計也新增雙封面設計。

2023年桌掛曆的趨勢逐漸導向一日一頁的手撕桌曆,以往常見的可愛插畫或語錄款式,今年新增許多具備「功能性」或「知識性」的品牌,例如「我寫的這一年」手寫造字曆,以「每天10分鐘有趣又好玩的寫字體驗,一年後擁有一套個人的手寫字體」為特色,將於10月中旬在博客來獨家首賣;知名IP授權桌曆H.H 先生-2023美美桌曆即日起開放預購,募資特色日曆也將陸續於10月上旬亮相,包括「小島散步」木框掛曆、老派的生活日曆、「煦暖曆」語錄日曆等都是值得關注的品牌。

手帳週邊以「印章類」最熱銷,像是MIDORI的三個印章系列-迴轉印章、迴轉日期印章、浸透印章,自由搭配活用度滿分,同步帶動彩繪筆及彩繪蠟筆的銷量。