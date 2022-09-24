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博客來「2023手帳展」開跑！50大品牌、千種系列週邊7折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
博客來即日起至10月31日推出「2023手帳展」，嚴選50個台、日、歐美文具品牌，千種手帳週邊商品全面7折起。圖／博客來提供
博客來即日起至10月31日推出「2023手帳展」，嚴選50個台、日、歐美文具品牌，千種手帳週邊商品全面7折起。圖／博客來提供

隨著今年進入第4季，新年行事曆陸續上架，博客來即日起至10月31日推出「2023手帳展」，嚴選50個台、日、歐美文具品牌及千種手帳週邊商品全面7折起，首波主打在地設計師及日韓人氣品牌手帳、桌掛曆，包含MIDORI、KOKUYO、Dimanche、你好工作室、TAKE A NOTE、女人迷等品牌新品。活動以「寫下屬於你我的小日子」為主軸，規畫風格選品、月／週／日記事、桌／掛曆、手帳周邊、品牌推薦、尺寸快搜等6大專區，特別新增獨家手帳限量套組，滿足職場人或學生族群的需求。

回顧2022年手帳展，日系品牌「MIDORI」、「KOKUYO」登上排行榜前2名，業績更較前年漲幅逾3成，也是今年主打品牌；在地原創設計師品牌以「Dimanche迪夢奇」最暢銷，第一個獲得日本Good Design Award肯定的手帳「TAKE A NOTE」、「女人迷」緊追在後，由於本土手帳內建，人事行政局行事曆及農民曆，使用上更貼近生活。

根據博客來銷售觀察，9月上旬手帳買氣較上月增加9成以上，像搶先開賣的TAKE A NOTE新品，開賣當日即創下賣破百件的佳績，也是目前週記事手帳排行榜TOP1，還有Dimanche 2023發現新農曆、MIDORI POCKET DAIRY小貓咪都很受歡迎。MIDORI全新系列Hibino將於9月26日開放預購，主打一日兩頁的特色勢必掀起一波話題，屆時也將推出博客來限定組合提供消費者選購。

綜觀2023年手帳新品仍以A5尺寸週記事為大宗，今年各大設計師品牌皆有新的設計巧思，像是「女人迷」封面材質做了新的嘗試外，整體色系由去年鮮豔的色調轉變為沉穩耐看的色系，雙週計畫格式、金句收錄、自我對話表格與習慣追蹤等頁面，幫助使用者自我檢視，成為一大亮點；臺大出版中心獨立推出的「NOTHING PLANNER」即日起開放預購，新型態的橫式兩日一頁、時間軸與TO DO LIST的混用都是令人期待全新亮點；「W2Design」除了獨特的上下翻設計也新增雙封面設計。

2023年桌掛曆的趨勢逐漸導向一日一頁的手撕桌曆，以往常見的可愛插畫或語錄款式，今年新增許多具備「功能性」或「知識性」的品牌，例如「我寫的這一年」手寫造字曆，以「每天10分鐘有趣又好玩的寫字體驗，一年後擁有一套個人的手寫字體」為特色，將於10月中旬在博客來獨家首賣；知名IP授權桌曆H.H 先生－2023美美桌曆即日起開放預購，募資特色日曆也將陸續於10月上旬亮相，包括「小島散步」木框掛曆、老派的生活日曆、「煦暖曆」語錄日曆等都是值得關注的品牌。

手帳週邊以「印章類」最熱銷，像是MIDORI的三個印章系列－迴轉印章、迴轉日期印章、浸透印章，自由搭配活用度滿分，同步帶動彩繪筆及彩繪蠟筆的銷量。

今年紙膠帶亮點商品為日本mt夏季新品系列，其中與SOU・SOU的聯名款式更掀起搶購潮。此外，博客來外文館和MOOK館也分別推出「歐美日月曆」和「2023日本年曆預購」活動，精選上百種限量動漫電玩、影視明星、可愛寵物、自然風景主題年曆，售完為止。

「小島散步」2023木框掛曆｜花的美好祝福，博客來10月26日上市，售價1,080元。圖／博客來提供
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2023老派的生活日曆，博客來10月1日上市，活動特價999元。圖／博客來提供
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博客來獨家套組：女人迷2023 play with time手帳貼紙組（綻放綠手帳＋啟動貼紙組），活動特價990元。圖／博客來提供
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