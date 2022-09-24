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foodpanda「訂單錦標賽」開跑！狂送14支iPhone 14 Pro

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
foodpanda即日起至10月31日推出期間限定活動「叫 foodpanda送～訂單錦標賽」，將送出14支 iPhone 14 Pro。圖／foodpanda提供
foodpanda即日起至10月31日推出期間限定活動「叫 foodpanda送～訂單錦標賽」，將送出14支 iPhone 14 Pro。圖／foodpanda提供

foodpanda為回饋廣大消費者，即日起至10月31日推出期間限定活動「叫foodpanda送～訂單錦標賽」，祭出總價值百萬獎品，於活動期間完成指定金額的線上付款訂單就能參與訂單錦標賽，10月結束後平台將結算訂單數量最多的消費者，共將送出14支iPhone 14 Pro以及千元美食金；此時也是加入pandapro的最好時機，訂閱pandapro訂單滿額皆享免外送服務費，衝訂單數更划算。此外，10月另有加碼活動「叫 foodpanda送～週週挑戰賽」，每週完成指定任務可領取優惠券，人人都能獲獎。

foodpanda即日起至10月31日推出「叫foodpanda送～訂單錦標賽」，活動機制將訂單金額區分為 12個量級區間，最低區間為150元～199元，最高區間則是1,800元以上，金額較低的10個量級將各送出1支iPhone 14 Pro，金額最高的2個量級則會各送出2支iPhone 14 Pro，總共將送出14支iPhone 14 Pro；每個量級還會取前30名（不含iPhone 14 Pro得獎者）送出千元美食金。消費者可視購物習慣、評估各量級的可能參與人數，來選定要參與哪一量級區間衝訂單數，foodpanda也會每週透過信件公布各區間最高累計訂單量，讓消費者了解最新戰況。

為訂單錦標賽暖身，foodpanda即日起至9月30日活動首週提供限時限量加碼優惠，12個量級都將提供不同金額的優惠折扣，每人最高可獲得超過3,000元美食金。

foodpanda另祭出加碼活動「叫 foodpanda 送～週週挑戰賽」，10月3日至10月30日使用線上付款，每週完成5張指定訂單，包含3張美食外送訂單、1張生鮮雜貨訂單、1張外帶自取訂單，即可獲得 2張75元優惠券，每週結算一次且能重複獲獎。

即日起至10月31日foodpanda「訂單錦標賽」活動期間，訂閱pandapro免外送服務費衝訂單數更划算。圖／foodpanda提供
即日起至10月31日foodpanda「訂單錦標賽」活動期間，訂閱pandapro免外送服務費衝訂單數更划算。圖／foodpanda提供

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