foodpanda「訂單錦標賽」開跑！狂送14支iPhone 14 Pro

foodpanda為回饋廣大消費者，即日起至10月31日推出期間限定活動「叫foodpanda送～訂單錦標賽」，祭出總價值百萬獎品，於活動期間完成指定金額的線上付款訂單就能參與訂單錦標賽，10月結束後平台將結算訂單數量最多的消費者，共將送出14支iPhone 14 Pro以及千元美食金；此時也是加入pandapro的最好時機，訂閱pandapro訂單滿額皆享免外送服務費，衝訂單數更划算。此外，10月另有加碼活動「叫 foodpanda送～週週挑戰賽」，每週完成指定任務可領取優惠券，人人都能獲獎。

foodpanda即日起至10月31日推出「叫foodpanda送～訂單錦標賽」，活動機制將訂單金額區分為 12個量級區間，最低區間為150元～199元，最高區間則是1,800元以上，金額較低的10個量級將各送出1支iPhone 14 Pro，金額最高的2個量級則會各送出2支iPhone 14 Pro，總共將送出14支iPhone 14 Pro；每個量級還會取前30名（不含iPhone 14 Pro得獎者）送出千元美食金。消費者可視購物習慣、評估各量級的可能參與人數，來選定要參與哪一量級區間衝訂單數，foodpanda也會每週透過信件公布各區間最高累計訂單量，讓消費者了解最新戰況。

為訂單錦標賽暖身，foodpanda即日起至9月30日活動首週提供限時限量加碼優惠，12個量級都將提供不同金額的優惠折扣，每人最高可獲得超過3,000元美食金。