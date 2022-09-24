遠傳電信開賣Apple Watch 8 推出一號多機多元方案

全新上市Apple Watch Series 8首度加入體溫感測、低耗電模式，並強化多種運動與健康偵測功能，讓智慧手表的使用情境更強大。遠傳電信推出Apple Watch多元優惠方案，包含首次推出的「一號多機綁約優惠方案」，綁約12個月、月付優惠價99元；綁約月付199元、手表最高現折4,500元。

遠傳電信首次推出「一號多機綁約優惠方案」，即使外出運動、工作或無法將手機帶在身邊時，一號多機服務可讓手表與手機共用同一門號，免帶手機就能獨立上網、通話。隨著手表使用年限較長，針對使用Apple Watch LTE版的用戶，遠傳特別推出一號多機48個月綁約方案，月租199元、手錶現折4,500元；綁約30、36個月，手表現折2,000元～3,000元；另有短約12個月方案，月付優惠價99元（原價199元）。

即日起至遠傳電信直營、加盟門市申辦iPhone 14任一方案同時加購Apple Watch Series 8、Apple Watch SE 2022全系列，手表空機價現折500元。購買LTE版本手表可搭配申辦遠傳一號多機服務，無須綁約；12月31日前新申辦月租優惠價149元（原價199元），再享首月免月租費。

遠傳電信也針對Apple Watch Series 8推出超值專案價，搭配遠傳智慧手表5G月付1,399元方案，Apple Watch Series 8專案價最低0元起；搭配遠傳智慧手表5G月付799元方案，Apple Watch SE 2022專案價0元起。透過網路門市申購，搭配月付999元以上指定資費，加碼送2,000遠傳幣；搭配月付1,399元以上指定方案則送3,000遠傳幣。