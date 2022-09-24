23米蘭時裝周／IU、滿島光賞GUCCI 雙生擁抱大愛恩典
2023年米蘭時裝周來到第四日，由品牌創意總監Alessandro Michele催生的2023春夏男女大秀，再度呈現了Alessandro熱鬧、繽紛、無有邊際的創意活力。出席大秀的明星名人來自歐亞各方，包含潔西卡崔斯坦（Jessica Michelle Chastain）夫妻、韓國國民女神IU、日本超模富永愛，以及演員滿島光悉數親臨米蘭，其中並以網路直播中呼聲不斷的IU，展現超強人氣。
全場68套的春夏男女裝中，亞洲或非洲民族風的金屬流蘇面紗，變形成各種垂墜感、串珠的裝飾，貫穿全場，並相繼出現在臉龐、墨鏡、身上不同部位，展現了行走間的飄逸感。大膽、色彩斑斕的幾何色塊拼接帶來春夏的愉悅氣息，而一樣屬於藍領的連身工作褲，也時而改造成柔美的變形，甚至將螺絲、六角板手變成可愛印花，令工裝元素也熱鬧甜美。拼接、帶有1970或1980風格的運動外套接續登場，但透過反光或刺繡亮片材質，升級為閃耀與活躍的2022樣式。中式旗袍、民族風的衣服結構、土耳其藍白相間的同心圓護身符，像是要走向全世界，也頗有四海一家、世界大同的愛與和平感。
然而當人以為走秀即將尾聲的同時，真正的大秀才正逆轉上演。原本漆黑的空間隔閡逐漸退去，在光線渾沌之際帶來鏡像的錯視疑惑；但當最後一位模特兒離場後，此時第一位登場的模特兒與另一位近乎一模一樣的模特兒兩人開始併行在全亮、寬闊、平坦的秀場中，此時觀賞與被觀賞者再無各種物理或形而上的分野，2023春夏的GUCCI時裝大秀，彼時真正邁向了高潮。
一加一等於二單的簡單算式，在雙人模特兒併行的瞬間，呈現等比級數的爆炸渲染力，也讓人重新欣賞到流蘇、吊帶褲、華麗的民族風刺繡、具垂墜感的串珠，以及飄逸及地的裙襬。先前出現在拼接裙擺或模特兒手上執取的「小精靈」（Gremlins）絨毛玩具，讓人回想到電影中小精靈遇水增生的特質，進而呼應大秀的主題：雙生與複製。
品牌創意總監Alessandro解釋，由於他擁有雙胞胎媽媽：Eralda媽媽和Giuliana媽媽，她們不止呈現完美的鏡像，更以雙重疊加構成了他的世界。兩位母親有著無人能解的神秘親密，而分辨誰是生母對他並不重要，因為她們都是Alessandro內心奧林匹斯山上的生命女神，更因為她們遼闊的愛與恩典，引發他對成雙意象的著迷、並總能從中捕捉到美的靈韻。原來2023春夏主題「TWINSBURG雙生之境」是在原件和複製品間製造了張力關係，同時既便衣服、樣式被複製，但同樣的衣服在看似相同的身體上卻展現出不同氣質，進而帶出：時尚的生命力將不阻礙個體最真切的自我呈現。
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