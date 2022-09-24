單車秋遊屏東東港大鵬灣 體驗「慢一點」的觀光魅力

屏東大鵬灣國家風景區管理處今年暑假重新開放國際休閒特區，人潮逐漸回流，為吸引秋冬旅遊潮，今天舉辦「大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」活動，數百名騎士上午自特區分梯次出發，由專人領騎導覽1日遊程，少了夏日炙熱的太陽，以輕鬆悠閒的單車遊暢遊各景點，深度騎體驗東港鎮與林邊鄉的美食與名店。

鵬管處「大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」是第2年舉辦，今年規劃600名額分6個梯次出發，路線為交通部規畫的多元自行車路線之一，路線特色以大鵬灣國際休閒特區為起點，騎經右岸濕地、鵬村濕地、映霞橋亭、鮮饌道觀光工廠、帆船基地、濱灣碼頭、青洲灣、鵬灣跨海大橋、東隆宮等知名景點，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣。

鵬管處長許主龍說，大鵬灣周邊擁有豐富的天然景觀及人文元素，民眾可透過自行車體驗東港鎮與林邊鄉的美食與景點名店，感受「單車旅遊＋屏東觀光圈」魅力，享受大鵬灣周邊旅行，「多一度」與「慢一點」的體驗型觀光，

，自行車是最適合大鵬灣的旅遊方式，遊客除藉此深度體驗環灣之美，還有濃濃在地特色的魷魚絲烤魚片、鱈魚香絲、特色鴨蛋DIY等手作體驗活動，和水上活動、遊湖等行程。