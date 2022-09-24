Hautlence X 寶鴻堂鐘表 日內瓦鐘表日新品火速抵台秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
兩款Hautlence新品都將採限量販售，同時在台也僅有個位數到貨量，將自9月27日（二）起於台北寶鴻堂鐘表，限量販售。圖 / 寶鴻堂鐘表提供
兩款Hautlence新品都將採限量販售，同時在台也僅有個位數到貨量，將自9月27日（二）起於台北寶鴻堂鐘表，限量販售。圖 / 寶鴻堂鐘表提供

簡單的、總不一定簡單，但凡獨立完成的則勢必相對費工、複雜。獨立製表品牌豪朗時（HAUTLENCE）近日於台灣市場登陸、帶來Linear Series 1與Vagabonde Series 4兩款新品腕表，馭繁於簡、非一般精妙精湛。

2004年創立的Hautlence，除了以1970年代的電視形（TV Shape）表殼為招牌外觀，各種包含逆跳、滾珠、拖曳式碟片顯示時間的機械型態，包含以永恆運動為靈感的Moebius莫比烏斯環腕表、充滿童趣與複雜機械機制的Pinball彈珠台腕表或Hl Sphere腕表，讓閱讀時間需要更多腦力、也帶來無窮樂趣。品牌並自2012年獲得獨立家族製錶集團MELB Holding的策略聯盟，因此擁有源自沙夫豪森獨立製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）的複雜機芯相助，並在近年展現了更為簡約而不過度繁複的運動風格。

來台展出新品之一首推LINEAR Series 1腕表，透過一枚與Agenhor合作打造、以239個零件組成的陀飛輪機芯，不但具備線型逆跳小時裝置、72小時動力儲存，機芯擒縱裝置上也可看到德系高級機芯特色之一的雙鵝頸微調裝置；另一款VAGABONDE SERIES 4腕表則使用了新一代的星輪系統：中央的藍寶石玻璃分鐘盤，其時間讀取的同時，將以一個小時盤的三角箭頭，同時顯示了小時的數字與分鐘的相對位置。宛如渦輪般的葉片輪轉，正是「星輪系統」的命名由來，也提醒了人們：時間的分秒流逝。

兩款新品都將採限量販售，同時在台也僅有個位數到貨量，將自9月27日（二）起於台北寶鴻堂鐘表，限量販售。

獨立製表品牌豪朗時（HAUTLENCE）近日於台灣市場登陸、帶來Linear Series 1與Vagabonde Series 4兩款新品腕表，馭繁於簡、非一般精妙精湛。圖 / Hautlence提供
獨立製表品牌豪朗時（HAUTLENCE）近日於台灣市場登陸、帶來Linear Series 1與Vagabonde Series 4兩款新品腕表，馭繁於簡、非一般精妙精湛。圖 / Hautlence提供
LINEAR Series 1腕表不但具備線型逆跳小時裝置，機芯擒縱裝置上也可看到德系高級機芯特色之一的雙鵝頸微調裝置。圖 / Hautlence提供
LINEAR Series 1腕表不但具備線型逆跳小時裝置，機芯擒縱裝置上也可看到德系高級機芯特色之一的雙鵝頸微調裝置。圖 / Hautlence提供
LINEAR Series 1腕表的機芯是品牌與與Agenhor合作打造，合計239個零件並具備自動上鍊陀飛輪機芯。圖 / Hautlence提供
LINEAR Series 1腕表的機芯是品牌與與Agenhor合作打造，合計239個零件並具備自動上鍊陀飛輪機芯。圖 / Hautlence提供
宛如渦輪般的葉片輪轉，正是「星輪系統」的命名由來，也提醒了人們：時間的分秒流逝。圖 / Hautlence提供
宛如渦輪般的葉片輪轉，正是「星輪系統」的命名由來，也提醒了人們：時間的分秒流逝。圖 / Hautlence提供
2004年創立的Hautlence，其各種包含逆跳、滾珠、拖曳式碟片顯示時間的機械型態，也為閱讀時間帶來無窮樂趣。圖 / Hautlence提供
2004年創立的Hautlence，其各種包含逆跳、滾珠、拖曳式碟片顯示時間的機械型態，也為閱讀時間帶來無窮樂趣。圖 / Hautlence提供

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