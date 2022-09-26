Ran冉秋季新作身體潔膚露 海洋塑料再生瓶環保清潔劑再進擊

前年誕生至今的台灣環保清潔劑品牌—Ran冉，帶動環保永續理念更上一層樓。下半年起清潔劑瓶身以100%資源回收瓶及海洋塑料再生資源製成，每一瓶Ran瓶罐可減少63%二氧化碳排放量，實現減碳生活之外，也進一步幫助減少海洋塑料污染。



2022年秋季新作，除了進一步落實環保理念外，Ran冉亦推出全新身體清潔產品。兩款身體清潔露皆以「旅行」為靈感，調配出品牌創辦人心中旅居各地的獨家記憶。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

「身體清潔露528冷杉琥珀」靈感來自日本東京銀座，整座城市中最華麗高雅、充滿時尚成熟氣息的街道，每間店舖都帶有自身的獨特氣味。匆忙的街道永遠整潔，人與人之間保持著適當的空間與距離感，就像528冷杉琥珀散發出乾淨、大方和溫厚沈穩的氣息。



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「身體清潔露529洋甘菊與橙」香氣靈感來自田野的南法普羅旺斯，徜徉在南法開闊的田園和山林，恣意地享受花海和像藍寶石般閃閃發光的海洋。在充滿陽光的普羅旺斯，空氣中散發著濃郁的土壤味道，夾雜些許甜味和花香。



Ran冉 身體潔膚系列，不含「留香塑化劑」，洗淨時香味會隨著水分自然蒸發，使肌膚接觸清潔產品時，更加溫柔呵護皮膚。兩款潔膚露皆為PH弱酸性劑型，加入蘆薈萃取液、維他命E，加強保濕及抗老成分，滋潤肌膚洗後不緊繃乾燥，敏感性膚質也可安心使用。主要成分皆為天然合成成分，並100%無動物實驗。



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