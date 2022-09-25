跨國購物聰明消費 網友評比「代購」、「自購」優缺點！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「跨國網路購物」相關話題，帶您了解網友對於代購或自購方式的意見觀點。

你是否也曾有過以下經歷：好不容易在網路上看到喜歡的當季限量服飾、化妝品或包包，想要立即手刀下單，卻黯然發現台灣沒有上架？面對這種情形，「跨國網購」是你的最佳選擇！但到底該「找代購」或是「自己買」才是最聰明的呢？

找「海外代購」省事省心力 「自己購買」選項多速度快

▲ 跨國網購找代購或自己買？兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「跨國網路購物」的相關話題討論，可以發現傾向使用「海外代購」的網友認為「價格便宜」跟「使用門檻低」是其優勢所在。由於市面上大部分的代購是透過在海外國家實體店面大量購買的方式取得商品，再經由國際集運商運送回台灣，因此商品價格與運費都相對低廉，便有網友提到「自己下單直送要付關稅，不如找代購或集運，比較划算」。

「而在使用門檻方面，則有網友提到對於忙碌的上班族來說，自行購物可能會造成多餘負擔，「你必須略懂英文跟網路操作，還要自己留意註冊方式跟折扣時間，不如交給專業代購處理」認為代購所需程序、付費方式都比自己購物簡單許多，更適合平常忙碌或是無暇費心研究的人。

另一派網友則認為「服務品質穩定」、「商品款式齊全」、「到貨時間短」等優點是他們選擇「自己購物」的主要因素。在服務品質方面，由於從事代購的業者數量繁多，每一家的品質參差不齊，例如網友分享自己被代購拖延的經驗，原先預定能在三週內取貨的訂單，卻在兩個月後仍未獲得業者回應，差勁的購物體驗讓網友不禁表示「我也是觀望很久才決定要在這家買，沒想到什麼都沒買成還一肚子氣」，而自己購買雖然可能要支付較高的運費與稅金，但「至少可以確定商品會在一定的期限內送來」。此外，也有網友分享自身經歷，認為購買專業的音響器材最好自行購買，並表示「自己購買可以議價，可以好好挑商品，也可以選擇運送方式，但找代購業者可能還會增加運送風險」因而提醒並不是每一種商品都適合藉由代購處理。

你更偏好哪一種網購方式呢？在此提醒您：不論是自行購買或是尋求專業代購，都要記得確保消費時有留下文字與購買紀錄，慎防詐騙，才是最聰明的消費方式喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》