韓式炸雞豐富你的味蕾 網友不私藏「5大連鎖韓式炸雞店」

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內連鎖韓式炸雞話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大連鎖炸雞店以及必點的韓式炸雞口味。

國人深受韓劇文化的影響，對於韓式料理的喜愛程度甚高，因此連鎖韓式炸雞店陸續於台灣插旗進駐。為了要吸引更多的美食饕客，眾多品牌紛紛於口味上不斷推陳出新、祭出各式活動，究竟誰才是網友們心中的口袋名單？

「起家雞」同步韓國原汁原味 網推這品牌口味超多元

▲ 連鎖韓式炸雞店排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於連鎖韓式炸雞店的相關討論，可以發現聲量前三名分別為「起家雞」、「NENE chicken」以及「bb.q chicken」。插旗台灣六年的「起家雞」，堅持將韓國的秘密配方空運來台，從選料，設備、製程標準和調醬，百分之百與韓國同步。品質穩定且忠於原味的精神擄獲不少網友們的味蕾，日前即有網友發文給予「肉是自家屠宰場氣冷處理，蠻鮮的」、「起家雞真的好吃到不行」等正面評價。

位居第二名的「NeNe chicken」則是以口味多元為主打，其中網友認為「nene初雪炸雞沒什麼起司味，甜甜鹹鹹的意外的好吃」，同時他們也推出優格醬一解炸雞的油膩感，受到網友推薦表示「nene唯一推薦奶油優格跟青陽辣椒美乃滋」。

聲量第三名的「bb.q CHICKEN」則號稱是韓國店數最多的炸雞連鎖店，時常祭出多重活動優惠，如近期的韓式炸雞、現烤魷魚限定組合，且餐點選項十分多元，網友更表示「初訪好印象，雞拼盤很喜愛」、「BBQ真的沒話說，我只吃這家」「bbq CP最高，肉多價格低」等回應。

「起司」口味鹹甜一次滿足 螞蟻控絕對首選「蜂蜜」

▲ 韓式炸雞口味排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

韓式炸雞口味有別於台式、美式，沾醬堪稱是韓式炸雞的靈魂，而其中網友討論聲量第一的口味「起司」，就有不少人提出「起司鹹甜鹹甜，太甜的沒幾塊就膩了」，認為鹹甜味的起司口味更能解膩。而喜歡吃甜一點的人則會選擇「蜂蜜」口味，網友即表示「個人私心喜歡蜂蜜醬」、「我家小孩也很愛蜂蜜芥末醬」等。至於「原味」也有不少擁護者，對此網友便提出「原味才知道這家水平到那裡」，「韓國正宗韓式炸雞原味很好吃又不油」等。

無論是鹹甜的起司、還是想吃到炸雞多汁的原味，韓式炸雞多樣的搭配都令人忍不住食指大動，下回不妨與三五好友一起去韓式炸雞店大啖一番吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》