盤點五大主夫主婦必買家電！絕對不能少了它

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「主夫主婦必買家電」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大主夫主婦必買家電。

家庭主夫、主婦離開職場全心投身家庭，在照顧孩童生活的同時，也要兼顧操持家務，其中辛勞不言而喻，然而只要選對工具，找到好用的家電，就能在家事上達成事半功倍的效果，因此如何找到適合的「必買家電」，也成為網友熱議的話題。

必買家電讓生活便利又趣味 「這個」凝聚家庭深得主夫主婦心

▲ 網友熱議TOP5主夫主婦必買家電。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「主夫主婦必買家電」的相關話題討論，可以發現由於台灣天氣潮濕悶熱，風扇、冷氣等家電都受到網友的青睞，其中又以「風扇」是為最受關注的產品，許多網友表示風扇的CP值高，耗電相對較低，吹起來舒適且像自然風，是長時間待在家中的主夫、主婦「良伴」。隨著科技發展，無葉風扇與智能風扇的推出也帶來更多便利，不僅容易清潔、有多種模式的吹風選擇，還可以定時、放音樂等，部分風扇甚至結合清淨機功能，達到省錢、節能、不佔空間等多效合一優勢；此外，風扇的外型也走向輕量、時尚與質感，選擇眾多的情況下成為不少主夫、主婦的討論焦點。

同樣也是受到高度關注的家電還有「電視」，儘管現代家庭觀看電視的頻率相較以往呈現下降趨勢，但多數網友仍認為「電視是家中不可或缺的構成元素，可以增加增進家庭互動，也能為生活增添趣味」，除了觀賞第四台的節目外，電視還可以配置伴唱機變身KTV，或是裝載數位機上盒放映串流平台上的電影、連接遊戲機等全家一同遊玩、觀賞，可以說對主夫主婦來說，「電視」已經成為一種家庭凝聚的象徵。

而可以保鮮製冷的「冰箱」也出現在網友的熱議名單中，因為可以延長餵飽全家人的食物的保存期限，成為了主夫、主婦離不開的重點家電，也得到「家庭必備」、「主婦愛用家電」的頭銜。許多家庭在新居落成時都有添置冰箱的需求，因此網路上有不少選購冰箱的相關討論，民眾也熱心分享「選擇節能冰箱比較省電」以及「依照家庭人數和用途去決定冰箱購買的容量」等建議，也有網友表示，自家冰箱使用超過十年，是很耐用且相當實用的家電。

家電類別多元，選擇時不免眼花撩亂。如果想要享受更愜意的家庭生活，不妨參考網路上主夫、主婦認為家中不能沒有的家電產品，增添日常中的幸福感吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》