網熱議六大熱門啤酒品牌 陪你度過微醺時光

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「啤酒」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六大啤酒品牌有哪些。

無論是下班後獨自小酌一杯，或是與朋友相聚暢聊，來一杯清涼的啤酒都是一大享受，不過啤酒品牌日新月異，究竟網友都關注哪個品牌呢？提醒您：飲酒過量，有害身體健康、飲酒後禁止酒駕、未滿18歲之未成年者禁止飲酒。

「海尼根」是配餐好選擇 「台啤－18天生啤」清爽不苦澀

▲ 六大啤酒品牌 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在眾多啤酒品牌之中，「海尼根」備受網友關注，近期正逢中秋烤肉，就有不少網友說道自己「烤肉都配海尼根」，也有民眾提及「覺得鹹酥雞配像海尼根那種味道重一點的最適合」、「海尼根酒味跟氣泡都比較夠」，表示海尼根酒味較足的特點，是搭配重口味餐點的好選擇。

排行第二的「台灣啤酒」則以「18天生啤」獲得許多民眾的芳心，與海尼根相反，18天生啤的酒味較為清淡，很適合不習慣啤酒苦味的民眾，就有網友表示「18天生啤打破對啤酒苦苦的刻板印象」、「連不太敢喝啤酒的朋友也覺得很好喝」，也推薦18天生啤作為啤酒入門款；而「百威啤酒」旗下的「金尊啤酒」以麥芽製成，同樣較不苦澀，喝過的網友紛紛稱讚「口感喝起來很順」、「覺得比其他啤酒清爽！」。

另一方面，並列為日本四大啤酒企業之一的「Asahi」與「三得利」也深受民眾歡迎，有網友說道「Asahi的泡泡綿密細緻，撲鼻的麥香味十足」、「整體來說口感舒服、不膩口」，覺得Asahi的小麥啤酒喝氣來很順口；而三得利的「HOROYOI微醉」有多樣化的口味選擇，其中白色沙瓦更是好評連連，民眾稱讚「白色沙瓦是經典中的經典」、「喝起來像微酒精版可爾必思，甜甜的很好喝」，認為HOROYOI微醉系列平易近人，很適合平日小酌一杯。

看完以上網友的討論，你是否也有自己心目中的啤酒選擇呢？事不宜遲，快點來一杯啤酒，度過放鬆的微醺時光吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》