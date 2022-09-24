天然美景療癒身心 全台熱議的10大濕地景點有哪些？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「濕地景點」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全台十大濕地景點排行。

忙碌一整個星期，每天上班累積的工作壓力是否已經讓你喘不過氣了呢？不如趁休假日出遊，遠離城市轉換心情吧！而說到適合放假踏青的地方，又怎能少得了兼具絕美自然風景、豐富動植物生態系的濕地景點呢？

「高美濕地」木棧道夕陽必看 「香山濕地」活化石現身

▲ Top10網友熱議全台濕地景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對全台濕地景點的相關討論，可發現「台中高美濕地」的聲量居冠，位於清水大甲溪出海口南側的高美濕地是中台灣著名的自然景點，當地不僅有大量雲林莞草等罕見生態景觀，遊客更可以在木棧道沿途看到豐富的生態景象，如網友即留言「來高美看招潮蟹，超開心」、「木棧道風景超美！」等，傍晚夕陽落入海平面的絕佳美景更獲得網友高分好評，並留言表示「傳說中此生必看的夕陽」、「夕陽餘暉跟風車超美！」等。

聲量居次，位於北台灣的「新竹香山濕地」則被網友稱為「北部版高美濕地」，身處沿海地帶的天然潮間帶，遊客可以在香山溼地獨有的「賞蟹步道」觀察到數十種不同的蟹類，多采多姿的生態系備受網友好評，紛紛留言如「好多小螃蟹，超適合帶小朋友來」、「一隻隻招潮蟹，數量真的很多」等。除此之外，日前也有保育團隊發現有活化石之稱，幾乎已經絕跡的生物「稚鱟」現身香山濕地，相關新聞話題也引發不少網友關注。

而在聲量第三名的「彰化芳苑濕地」中，去年剛開放的新景點「芳苑海空步道」吸引許多網友爭相前往，遊客可以在觀景平台眺望整個芳苑濕地，欣賞沿海生態與彈塗魚棲息地，比較漲潮與退潮的景色差異，並享受海風吹拂，相當愜意，便有網友評價「出口往回看濕地景色真的好漂亮，芳苑濕地步道超讚的」、「聽著漲潮的海水聲，真的倍感療癒！」

看完這些難得一見，各具特色的濕地景點，你是否已經蓄勢待發，想要立刻沈浸在大自然的氛圍之中了呢？不如就趁著這個假日與家人朋友們一起出發吧！也提醒大家，出門在外防曬工作一定要做足夠喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》