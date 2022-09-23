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林心如、謝欣穎都愛穿「金唇膏」紅底鞋 超殺亮點藏這裡

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「紅底鞋王」Christian Louboutin近日發表2022秋冬新品，其中一系列華麗的造型讓林心如、謝欣穎先後穿著造型，原來秘訣就藏在金色的華麗鞋跟中。圖 / Chritian Louboutin提供（合成圖）
「紅底鞋王」Christian Louboutin近日發表2022秋冬新品，其中一系列華麗的造型讓林心如、謝欣穎先後穿著造型，原來秘訣就藏在金色的華麗鞋跟中。圖 / Chritian Louboutin提供（合成圖）

微小的細節，總能隱藏最反差的亮點、同時帶來驚喜體驗。「紅底鞋王」Christian Louboutin近日發表2022秋冬新品，其中一款華麗的造型不僅有林心如、謝欣穎先後穿著造型，到底這系列新品的魅力藏在哪？

過去的Christian Louboutin擅長將天馬行空的想像變成實物。2022秋冬，品牌則將經典唇膏Rouge Louboutin的金色外殼變身為10公分高的造型鞋跟，並在巴黎時裝周登場期間造成轟動。Rouge Louboutin唇膏擁有華麗、具有Art Deco風格的造型上蓋，以及宛如子彈、充滿力量的前緣線條，在2022年被Christian Louboutin轉化成高跟鞋跟，同時展現如子彈般的速度感，劃破了想像力與風格的邊界。

其中林心如穿著的是Lipchick Pump黑色漆皮高跟鞋，漆亮皮的鞋跟擁有經典的紅底與金色唇膏造型高跟，大方而貴氣，以牛仔褲、短裙、長裙，都能輕鬆駕馭，訂價38,000元；謝欣穎腳上的則是一款Lipqueen紫紅色繫帶高跟涼鞋，紫紅色搭配優雅的線條，將能修飾線條、創造出最貼近地表的性感驚嘆號；而雖然男士鞋款沒有相似設計，但品牌好友范少勳則以寶藍色西裝展現正裝風範並搭配一雙Omeric金色刺繡膽靴化身牛仔紳士，狂野的刺繡展現不羈、而帶有高跟的短靴又能拉高身形，訂價95,300元。

Lipqueen紫紅色繫帶高跟涼鞋，38,000元。圖 / Chritian Louboutin提供
Lipqueen紫紅色繫帶高跟涼鞋，38,000元。圖 / Chritian Louboutin提供
范少勳則以寶藍色西裝展現正裝風範並搭配一雙Omeric金色刺繡膽靴，化身牛仔紳士。圖 / Chritian Louboutin提供
范少勳則以寶藍色西裝展現正裝風範並搭配一雙Omeric金色刺繡膽靴，化身牛仔紳士。圖 / Chritian Louboutin提供
Lipchick Pump黑色漆皮高跟鞋，38,000元。圖 / Chritian Louboutin提供
Lipchick Pump黑色漆皮高跟鞋，38,000元。圖 / Chritian Louboutin提供
2022秋冬，品牌將經典唇膏Rouge Louboutin的金色外殼變身為10公分高的造型鞋跟，並在巴黎時裝周登場期間造成轟動。圖 / Chritian Louboutin提供
2022秋冬，品牌將經典唇膏Rouge Louboutin的金色外殼變身為10公分高的造型鞋跟，並在巴黎時裝周登場期間造成轟動。圖 / Chritian Louboutin提供

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