林心如、謝欣穎都愛穿「金唇膏」紅底鞋 超殺亮點藏這裡

微小的細節，總能隱藏最反差的亮點、同時帶來驚喜體驗。「紅底鞋王」Christian Louboutin近日發表2022秋冬新品，其中一款華麗的造型不僅有林心如、謝欣穎先後穿著造型，到底這系列新品的魅力藏在哪？

過去的Christian Louboutin擅長將天馬行空的想像變成實物。2022秋冬，品牌則將經典唇膏Rouge Louboutin的金色外殼變身為10公分高的造型鞋跟，並在巴黎時裝周登場期間造成轟動。Rouge Louboutin唇膏擁有華麗、具有Art Deco風格的造型上蓋，以及宛如子彈、充滿力量的前緣線條，在2022年被Christian Louboutin轉化成高跟鞋跟，同時展現如子彈般的速度感，劃破了想像力與風格的邊界。