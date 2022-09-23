全新最大「太陽公主號｣搶先看 2023遊輪台灣航向日韓

全球豪華遊輪品牌「公主遊輪」正式公布旗下第一艘以液態天然氣 （Liquefied Natural Gas）為動力源的豪華遊輪「太陽公主號｣；她不僅是公主遊輪歷史上最大的遊輪，且擁有嶄新設計客艙、多層餐飲空間與新創娛樂場所，同時承襲前兩代太陽公主號的傳統與經典。

「太陽公主號」現正於義大利的芬坎特里造船廠建造中，預計於2024年初首度亮相。

高21層的太陽公主號共有2,157間客艙，包括50間套房艙和100間連通房，擁有更多的戶外陽台空間，陽台客艙均備有室內沙發。其中還包括公主遊輪首次推出的全新級別客艙「精選系列 （Signature Collection）」套房艙，除了擁有套房專屬禮遇，還可獨享精選餐廳（Signature Restaurant）、精選酒廊（Signature Lounge），以及精選太陽甲板 （Signature Sun Deck）。

此外，公主遊輪也將所有的Club Class高級迷你套房艙，更名為「私藏系列 （Reserve Collection） 」迷你套房艙，可享用「私藏系列餐廳（Reserve Collection Restaurant）」；其中以度假風格打造的「小屋迷你套房艙（Cabana Mini Suite）」，則可擁有陽台與寬敞的戶外小屋專屬空間。

公主遊輪同時宣布，太陽公主號2024年將展開春夏的地中海首航，秋季則將從佛羅里達州的埃弗格雷斯港出發，前往東西加勒比海。

疫情前，臺灣曾是亞洲第二大的遊輪市場，每年約有600多艘次國際遊輪到港，創造106萬人次的旅客量。臺灣公主遊輪行銷總監陳欣德表示，公主遊輪在歐美、紐澳已恢復營運，「臺灣是全球公主遊輪繼美國、澳洲之第三大市場，我們非常期待解封後遊輪旅遊與相關產業的復甦，因此積極與臺灣主管機關、公主遊輪總公司和嘉年華遊輪集團規劃2023年臺灣母港事宜，並以日本、韓國航線為主。」