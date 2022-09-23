假日有時也想輕鬆煮／周日吃什麼：電鍋輕鬆做海南雞飯

【用電鍋做出異國風味：用蒸雞肉飯來逃避現實】

2道菜配飯的盛裝。圖／幸福文化 提供

禮拜天的中午普遍有一種想法：啊，假日就快要結束了......。

想擺脫這個現實時需要一點動力，那就是異國的氣氛。

這道蒸雞肉飯在泰國叫作「海南雞飯」。不同於日本的炊飯，配料都切得很大塊，十分豪爽。比起切得細細的雞絲，一整塊雞肉可以煮得比較多汁，美味程度足以成為獨當一面的「配菜」。只要放在白米上，就能一次煮好配菜和主食，一舉兩得這點也很吸引人。

打開電鍋的瞬間，甜美的香味迎面而來。一口吃進熱騰騰的飯，整個人都被迷得神魂顛倒......。

你能逃離這種亞洲的美味嗎？

● 材料（2人份）

米 2杯

雞腿肉 1片

鹽 1/2小匙

胡椒 少許

紅蘿蔔 1/2條

櫛瓜 1/2條

● A料

水 2杯（360毫升）

醬油 1大匙

鹽 1小匙

● B料

醬油、醋...各1大匙

砂糖、生薑（軟管） 各1小匙

辣油 10滴

● 作法（請用煮5杯米而非3杯米的電鍋來煮）

1.米洗乾淨，撈起來濾乾30分鐘。

2.雞肉刮除多餘的油脂，挑斷筋，抹上鹽、胡椒。

紅蘿蔔切成1公分的圓片，櫛瓜直切成兩半。

3.把米倒進電鍋裡，倒入A。再放上2，直接下去煮。

4.把B拌勻，淋在飯上來吃。

【為了逃避現實的4種舞台設定】

拌飯式的飯糰。圖／幸福文化 提供 稀飯的吃法。圖／幸福文化 提供

● 配菜與白飯

飯菜分別盛裝，端正地坐在餐桌前。就像小津安二郎的電影那樣，回到黑白電影時代的日本。

● 拌飯式的飯糰

配料切碎，攪拌均勻，捏成飯糰。天氣好的時候不妨打開窗戶，狼吞虎嚥地大快朵頤。跳進「飯、飯糰好好吃啊」的世界裡！

● 2道菜配飯

飯、肉、蔬菜分別盛裝，只要淋上柑橘醋為蔬菜加點酸味，一餐就能品嘗到各種不同的風味。藉此跳進江戶時代的武士家！

● 稀飯

把熱水澆在飯上，用鹽和醬油調味，煮成稀飯。爬回因為感冒請假不用上學的冬天，那個暖呼呼的被窩裡。

● 懶惰鬼來賠不是了 櫛瓜？紅蘿蔔？不，我只加了雞肉。但煮好的雞肉和QQ 的皮簡直好吃得不得了。打上一顆蛋來吃，居然更美味了⋯⋯！什麼？我暫時不想思考營不營養的問題，不好意思。