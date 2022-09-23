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假日有時也想輕鬆煮／午后時分的蛋拌烏龍麵

幸福文化／ 小田真規子、谷綾子

【「懶洋洋」是最完美的調味料：午后時分的蛋拌烏龍麵】

午后時分的蛋拌烏龍麵。圖／幸福文化 提供
午后時分的蛋拌烏龍麵。圖／幸福文化 提供

回過神來，時間已經來到下午2點，完全錯過吃午餐的時機了。但如果不吃，可能會懶洋洋地度過一整天。

蛋拌明太子奶油義大利麵最適合這樣的午后時分。

即使提不起勁，作法也很簡單，可是卻好吃得令人印象深刻。滑嫩的蛋

與香噴噴的奶油讓「懶洋洋」變成「超好吃」。

明太子特有的動物性美味會成為「醬料」，所以不需要花時間另外做醬汁。這麼一來也能懶洋洋地避開關西、關東的論戰。

●　材料（1人份）

冷凍烏龍麵　1球

竹輪（切成0.5公分寬）　1根

明太子（撕成小塊）　1/2條（30克）

奶油　10克

蛋　1顆

青蔥（切成蔥花）　適量

●　作法

用平底鍋（26公分）燒滾1杯熱水，放入烏龍麵。蓋上鍋蓋，以中火蒸煮3∼4分鐘。

加入竹輪，攪拌一下，用鍋鏟按住，稍微瀝乾水分。

盛入盤中，放上明太子、奶油、蛋，再撒上蔥花。吃的時候請邊攪拌邊吃。

【只要換個主角，劇情也會不同！】

下次放假的時候，請仔細地逛逛超級市場的麵條區。

不妨試一下以前沒買過的麵條，例如左列的烏龍麵。即使是同一齣戲，只要換個主角，就能又有新鮮感了。

●　寬麵

擀得平平的寬麵是名古屋的特產之一。比扁平的烏龍麵還薄。如果一反木綿（傳說中的妖怪）變成麵條的話， 大概就是長這個樣子吧。

●　稻庭烏龍麵

誕生於秋田的稻庭，屬於曬乾的烏龍麵。比烏龍麵還細， 又比麵線粗很多。很有嚼勁， 卻又滑順好入口。

●　扁平的烏龍麵

山梨的鄉土料理。雖然擀成扁平狀，但是具有厚度。用味噌調味，與南瓜等蔬菜一起燉煮。啊，稱其為「烏龍麵」可能會引來山梨縣民的不滿。

●　生烏龍麵

亦即所謂「新鮮現打」的烏龍麵。具有彈牙的口感與嚼勁， 不輸給專賣店。有的麵要煮10 分鐘以上，但是包括這點也內，也是「烏龍麵之王」的風格。

●　懶惰鬼來賠不是了

燒水煮麵實在太麻煩了，我都直接拿冷凍烏龍麵去微波，只要2 ∼ 3 分鐘就好了。可以連同器皿一起加熱，一舉兩得。而且我不只午后時分，大部分時間都是懶洋洋的⋯⋯。

【以上摘文選自 書名：《假日有時也想輕鬆煮！》、作者：小田真規子, 谷綾子、譯者：賴惠鈴、出版社：幸福文化 提供】

書名：《假日有時也想輕鬆煮！》、作者：小田真規子, 谷綾子、譯者：賴惠鈴、圖：幸福文化出版社 提供
書名：《假日有時也想輕鬆煮！》、作者：小田真規子, 谷綾子、譯者：賴惠鈴、圖：幸福文化出版社 提供

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