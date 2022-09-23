原子少年、阿爆站台台北時裝周 15品牌大秀10月開跑

由文化部、經濟部、原住民族委員會、教育部、臺北市政府、紡拓會共同協力的2022年台北時裝周SS23，將在10月登場。今日文化部舉辦了展前記者會，除了聚集16個台灣品牌共同預展走秀，並邀請到金曲唱作歌后阿爆與男子團體「原子少年」的天王星站台。

文化部常務次長李連權今日致詞時表示，跨域合作、遍地開花、培育新秀與禮敬大師是今年四大主題，像是今年時裝周不僅在台北、台中舉辦，旅德設計師品牌DAMUR更在德國柏林以實體走秀、線上發表的形式串連台北時裝周便是「遍地開花」的具體呈現，而「禮敬大師」則將由五位設計師與五位國寶級原民大師合作，將原民美學與設計師的當代美學進行共創，並預告了明年台北時裝周或將前進南鯤鯓代天府，展現「越在地、越國際」的當代趨勢，並表示明年將朝向引進更多門市品牌與潮牌，以及與歐美、日本、東南亞品牌合作的互惠模式，積極輔導台灣設計師朝巴黎、紐約發展。

今日記者會上，阿爆則分享在「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」的過程中，她前往台東、花蓮收集各種工藝品如織布機的聲音，並融入走秀音樂，希望透過聽覺帶人領略工藝的感受，讓大家更親近工藝的、原民的文化，她今日身上穿上了創立於高雄、設計師董亭言操刀的品牌Yentity。阿爆並分享穿起來非常舒適，也是她平常就會穿著的風格，除了今日穿著的高跟鞋，即便搭配厚底球鞋也很舒服自在。而「原子少年」天王星的胥崴、承祐、小孩、昱廷和有翔，則分別穿上了oqLiq、be homme、DYCTEAM三個品牌的服裝，個別以風林火山印花、混合工裝軍裝、實驗性結構為特色，展現了台灣設計師品牌的百花齊放。

2022年台北時裝周SS23將在10月8日（六）於台北表演藝術中心起跑，包含時尚大秀、台北紡織展、時裝設計新人獎決賽暨頒獎典禮、遇見：原住民族人間國寶跨界時尚、品牌走秀、新鮮秀、新生代品牌秀、設計師時尚策展、服飾品國際買主採購洽談會、台北時裝周選品店等10項活動。主軸的品牌走秀便將包含15場品牌秀與1場Young Talent新鮮秀，同時將有8個品牌在非官方場地辦秀，展現跨地域性的廣泛觸及，同時主要活動將在松山文創園區、於10月13日（四）至17日（日）於進行。