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「世界龍蝦日」請你吃龍蝦！KADOKADO雞蛋糕超萌亮相

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
KADOKADO雞蛋糕於忠孝sogo推出角角日本漁市系列，有龍蝦，帝王蟹，墨魚，白鯧魚等四款。圖／KADOKADO提供
KADOKADO雞蛋糕於忠孝sogo推出角角日本漁市系列，有龍蝦，帝王蟹，墨魚，白鯧魚等四款。圖／KADOKADO提供

根據nationaltoday網站資料，9月25日為「世界龍蝦日」，在美國最棒的慶祝方式，就是和家人朋友們共享一頓豐盛的龍蝦大餐，KADOKADO雞蛋糕於忠孝sogo推出角角日本漁市系列，共有四款海鮮造型雞蛋糕，包括龍蝦，帝王蟹，墨魚與白鯧魚，體積超大，約15公分；為慶祝「世界龍蝦日」，自9/23~9/25推出龍蝦買一送一活動，買龍蝦1支(特價88元)就送另外三款隨機1支，另外，購買除龍蝦之外其他的造型雞蛋糕，1支特價88元/原價100元、一套兩隻優惠價158元。

KADOKADO於台北101觀景台推出的萌萌雞蛋糕造型，掀起遊客打卡拍照的風潮，共有兩款系列，第一款為「帶我去旅行」共6支，有台北101大樓，雪梨歌劇院，倫敦大笨鐘，日本富士山，羅馬競技場及新加坡魚尾獅噴泉等造型；第二款為「印象台灣」，以台灣小物為主題，如復古電風扇，電鍋，珍珠奶茶，藍白拖，傾斜郵筒及博杯等造型，兩款系列原價皆為188元，現正特價158元，現場還有實境博杯打卡場景。

KADOKADO的雞蛋糕採用來自紐西蘭無鹽奶油及台灣優質單一牧場，百分百純鮮乳、無任何添加物的六甲田莊鮮乳，及台灣液蛋第一品牌「勤億蛋品科技」的勤億冷藏殺菌蛋，完全不加一滴水，表皮外脆內鬆軟，充滿雞蛋香味。

勤億的雞隻養殖飼料，採用高成本的葉黃素、靈芝多醣體、納豆素等珍貴營養素，尤其葉黃素為日常保健的營養素，人體無法自行合成，必需靠食物中攝取；加上科學化飼養，且早於政府規定、率先進行雞蛋生產編碼的履歷追蹤，讓每顆雞蛋無抗生素、藥物殘留。

KADOKADO忠孝sogo店

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號地下一樓美食街

KADOKADO 101百貨

地址：台北市信義區市府路45號89樓觀景台

KADOKADO於9月23~25日推出龍蝦買一送一活動，買龍蝦1支(特價88元)就送另外三款隨機1支。圖／KADOKADO提供
KADOKADO於9月23~25日推出龍蝦買一送一活動，買龍蝦1支(特價88元)就送另外三款隨機1支。圖／KADOKADO提供
KADOKADO雞蛋糕於忠孝sogo推出角角日本漁市系列，共四款海鮮造型雞蛋糕。圖／KADOKADO提供
KADOKADO雞蛋糕於忠孝sogo推出角角日本漁市系列，共四款海鮮造型雞蛋糕。圖／KADOKADO提供

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