影／新市農會發表毛豆風味新品 「毛豆節」10月1日登場

台南新市區人稱「毛豆的故鄉」，新市區農會為宣傳新市毛豆產業文化活動，下午在農會舉辦2022產業文化暨毛豆新品發表會，以「毛豆新風味~青春好滋味」為主題，宣傳行銷新市農會毛豆產業及發表毛豆新系列產品，增加農民農作物曝光及多元銷售管道，增加農民收益。

發表會邀請市長黃偉哲跟著主廚邱英洋烹飪、品嘗毛豆蒜味香腸，並由主廚上菜秀新品展示。發表會除了新包裝亮相也展示各種毛豆商品及毛豆商品禮盒，提供多樣毛豆及國產豬肉風味餐創意料理，「要讓大家吃得健康，留住青春」。

2019年新市區農會與黑橋牌合作，以及國產毛豆與國產豬肉結合推出「毛豆香腸」，大獲好評，此次聯名推出新品「蒜味毛豆香腸」，提供消費者更多口味選擇。

新市農會總幹事李美嬅表示，此次與黑橋牌董事長陳春利聯名，產品在口感、品質及安全上有保障，不同業界結合更能擦出新的火花。

今年新市毛豆節由「毛豆玩創意，KUSO留青春」的毛豆KUSO影片大賽暖身，票選活動持續進行至26日晚間10點為止，歡迎民眾至新市區農會Facebook粉絲專頁進行「按讚」人氣投票。得獎名單將於27日中午12點公佈。

李美嬅說，今年毛豆節有別以往以「日本祭典」為主題，是最日式的產業文化祭典。 10月1日晚上5點半到8點半在保濟殿停車場登場，當天邀請許多單位及毛豆寶寶表演外，還有劍玉師小螺絲的劍玉表演及毛豆公主「一綾」的精采演出，也有食農教育，DIY活動及青農市集。