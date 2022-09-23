蝦皮商城同步開展！誠品「書寫超試SUPERTRY」聯名文具75折起
主打自由書寫體驗、以紙筆墨為策展主題的誠品「書寫超試SUPERTRY 」文具展時隔兩年回來了！誠品自2020年首度推出「書寫超試SUPERTRY」文具展，一開展便廣受好評，不僅吸引超過萬人觀展，更提升文具用品買氣較平日成長超過8成。今年於誠品信義再度舉辦「書寫超試SUPERTRY」文具展，不僅是歷年來最大規模書寫工具策展，此次更獨家攜手蝦皮購物、將實體文具展擴大至線上進行，即日起至10月11日同步開賣超過250種筆款、墨水和紙品文具。
今年誠品與夢幻且充滿童趣風格聞名的日本文具品牌「九ポ堂」跨海合作、推出60款聯名限定新品，以趣味馬戲團為主題，加入小飛俠、愛麗絲夢遊仙境等童話故事元素，為文具增添華麗奇幻色彩。搭上文具盛典熱潮，蝦皮購物推出獨家優惠，今天（9月23日）精選5大整點時段加碼豪灑限量5折券，再精選百樣實用文具祭出最低75折起優惠，消費滿額再贈送「九ポ堂紀念郵票組」、限量送完為止。
蝦皮商城今天（9月23日）中午12點起同步誠品線上開賣60款「九ポ堂」聯名限定新品，全館消費滿1,500元免費抽飛利浦熱穿透氣旋智能旗艦氣炸鍋，參展商品消費滿2,280元再送限量「九ポ堂紀念郵票組」。可愛又華麗的「九ポ堂 X PAPERWORK燙金貼紙／園遊會」優惠價176元；使用美濃和紙的「九ポ堂 X Wa-Life便條式信封信紙組」優惠價135元；「九ポ堂 X IPAPER鋼筆墨水／馬戲團雜耍兔」採用特殊調製的變色墨水，書寫過程中墨色會由水藍色變成紫色，優惠價536元；以可愛樣貌包裝實用機能的「九ポ堂 X PILOT微笑鋼筆」，由多款顏色筆身與不同聯名圖樣打造而成，優惠價356元；「九ポ堂 X Kobe INK物語鋼筆墨水」優惠價765元。
「書寫超試SUPERTRY」文具展更網羅超過百款超人氣文具夯品，即日起至10月11日活動期間不只享有滿額贈優惠，蝦皮購物更加碼祭出消費滿額最高現折150元、整點狂灑限量5折券等多重優惠。活動期間購買「書寫超試SUPERTRY」參展商品滿2,280元，即贈「九ポ堂紀念郵票組」，數量有限送完為止；全館消費滿1,500元可抽飛利浦熱穿透氣旋智能旗艦氣炸鍋（共1名）；全館消費滿599元折50元，消費滿1,699元折150元。今天（9月23日）限定加碼，消費滿488元折50元、滿888元折100元、滿1,588元再享88折（最高折200元）；今天下午3點、晚上6點、晚上8點、晚上10點豪灑5折券（限消費滿100元使用，數量有限）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言