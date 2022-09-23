蝦皮商城同步開展！誠品「書寫超試SUPERTRY」聯名文具75折起

主打自由書寫體驗、以紙筆墨為策展主題的誠品「書寫超試SUPERTRY 」文具展時隔兩年回來了！誠品自2020年首度推出「書寫超試SUPERTRY」文具展，一開展便廣受好評，不僅吸引超過萬人觀展，更提升文具用品買氣較平日成長超過8成。今年於誠品信義再度舉辦「書寫超試SUPERTRY」文具展，不僅是歷年來最大規模書寫工具策展，此次更獨家攜手蝦皮購物、將實體文具展擴大至線上進行，即日起至10月11日同步開賣超過250種筆款、墨水和紙品文具。

今年誠品與夢幻且充滿童趣風格聞名的日本文具品牌「九ポ堂」跨海合作、推出60款聯名限定新品，以趣味馬戲團為主題，加入小飛俠、愛麗絲夢遊仙境等童話故事元素，為文具增添華麗奇幻色彩。搭上文具盛典熱潮，蝦皮購物推出獨家優惠，今天（9月23日）精選5大整點時段加碼豪灑限量5折券，再精選百樣實用文具祭出最低75折起優惠，消費滿額再贈送「九ポ堂紀念郵票組」、限量送完為止。

蝦皮商城今天（9月23日）中午12點起同步誠品線上開賣60款「九ポ堂」聯名限定新品，全館消費滿1,500元免費抽飛利浦熱穿透氣旋智能旗艦氣炸鍋，參展商品消費滿2,280元再送限量「九ポ堂紀念郵票組」。可愛又華麗的「九ポ堂 X PAPERWORK燙金貼紙／園遊會」優惠價176元；使用美濃和紙的「九ポ堂 X Wa-Life便條式信封信紙組」優惠價135元；「九ポ堂 X IPAPER鋼筆墨水／馬戲團雜耍兔」採用特殊調製的變色墨水，書寫過程中墨色會由水藍色變成紫色，優惠價536元；以可愛樣貌包裝實用機能的「九ポ堂 X PILOT微笑鋼筆」，由多款顏色筆身與不同聯名圖樣打造而成，優惠價356元；「九ポ堂 X Kobe INK物語鋼筆墨水」優惠價765元。