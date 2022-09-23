限時8天「燦坤揪團購」！多款生活家電限量超殺價

團購是搶便宜的好時機，燦坤3C即日起至9月30日在線上購物網站「燦坤揪團購」限時8天，以「限量登記團購」的方式挑戰市場最低價。本次團購品項以「生活好幫手」為主軸，主推超級國民機種，燦坤獨家推出優惠限量50台「Samsung 27型Curved液晶顯示器」，會員促銷價5,990元，團購超殺價4,990元。

已開放登記的生活家電包括料理麵食省時又省力的「EUPA第三代多功能攪拌器（黑）」，原價1,069元，燦坤團購超殺價888元，限量80組；大風量快速吹乾秀髮的「TESCOM低噪音負離子吹風機」原價1,090元，燦坤團購超殺價899元，限量100台；自動立即鏟屎保持環境整潔的「HAKE AI抗菌自動貓砂機（灰／綠／粉／藍)」原價13,800元，燦坤團購超殺價8,999元，限量100台。除了團購價之外，只要團購到指定數量，燦坤再加碼送200元線上購物金。

在「燦坤揪團購」網頁，按下「登記」即可連結至燦坤客服LINE，除了能直接並迅速解答消費者的疑難雜症外，更開放「許願清單」，讓會員許願希望能團購的商品，再由燦坤幫忙實現；網頁最下方也將列出下次團購的商品，讓會員能在心儀的商品開放團購時，手刀登記搶名額。

另外，燦坤也推出「留言板」機制，在「燦坤揪團購」首發商品秒成團後，不少會員也紛紛在留言板敲碗，留言表示「這肯定要買～團購價又更殺了」、「直接被燒一波」、「已私訊小編」。