7-ELEVEN與農糧署獨家合作！首度推出「國產農糧常備食品」專區

近期受強震影響，推升大眾防災意識、預備常備儲糧需求，7-ELEVEN與農糧署獨家合作，即日起首度推出「國產農糧常備食品」專區，聚焦「挺在地」、「耐保存」、「取便利」等3大策略，規畫主食、湯品、休閒零食等6大類共19款在地食糧，於雙北限定200間門市分2波段上市，活動期間任選2件享95折優惠。產品採用在地蔬食、水果、米食、雜糧作物、漁產原料最高占比達50%以上，藉由共同推廣讓消費者更便利購入低碳永續商品，引領在地食飲新趨勢，更感受在地產品人情味。同步推薦雨衣、紙筆、衛生紙等防災包必需品。

7-ELEVEN支持在地農產品不遺餘力，多次與農委會農糧署共同推廣在地農產，其中由農糧署主辦的「臺灣炒飯王」競賽已連續兩年將得獎作品於超商鮮食類別上架，屢創口碑好評。此次與農糧署合作推出「國產農糧常備食品」專區，首波自即日起、第2波自11月16日起共分2波段引進農糧署主辦的「國產農糧常備食品評選活動」獲獎共有18家在地食品品牌、19款商品，以在地蔬菜、水果、雜糧為主要原料，開發主食、副食、湯品、甜品、飲料、休閒零食共6大類在地農糧商品，在地食材原料使用占比高外，皆可便利即食且常溫保存半年以上，更有商品發揮創新力，將燉飯包裝優化全開罐拉環設計，既能便利飽足又兼顧營養美味。

推薦欣欣食品的「鮮菇蔬食燉飯」，選用台稉九號一等米，搭配在地生產的高麗菜、南瓜、香菇、杏鮑菇、雪白菇、紅藜等食材精心調配，含嚴選素肉增加多層次口感，鮮甜滋味滿足味蕾，售價120元；吉康食品的「甘露煮杏鮑菇」使用在地小農栽種杏鮑菇Q彈脆口，拆封即食、冷熱皆宜，售價99元；休閒零食則推薦奮起福米餅的「加薏仁嘉義⼈米磚」，選用嘉義米、火龍果乾、紅薏仁等，導入少油低糖無添加的理念，口感酥脆傳承在地好滋味，售價180元。