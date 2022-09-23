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影／「南風再起」鄭枝南書藝百幅鉅作歸仁文化中心個展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影
藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁文化中心重新開幕第一檔重量級書法展「南風再起~鄭枝南書藝個展」，百幅筆風天南地北、綿密大器兼具的作品今天起在第一畫廊展出至10月16日。

這是藝術家鄭枝南4年前台南生活美學館「狂晨起墨百幅書藝首展」後，又一次精采展覽，本次展出近百幅作品，其中「玉虛師相-湖北武當山玄天上帝明清史記」，更是長達30公尺立願傳世力作。

鄭枝南（海木）民國56年拜師善化金龍閣楊金龍老師學習布袋戲，再經金龍師引荐，隨盛名的新港寶五洲鄭一雄深造掌中藝術，專攻主演及編劇。因緣際會得雲林「五洲元祖」黃海岱大師指導苦讀三字經、四書、宋詞、菜根譚等中國古文經書，所讀文章又必以「小楷毛筆」書記。

隨後書法大師王九儒贈言「我手書我心，都在生活」、「工夫有紙筆，進步在生活；要領悟書法，便要融入生活中的美學觀，才能精進」。鄭枝南表示，大師金句讓人茅塞頓開，讓筆上功夫在逸情舒閒成嗜好，對「筆」與「墨」的體會及領悟漸有了新層次的意境，甚至突破超越自我侷限。

文化局形容鄭枝南筆運勁之間，「字骨」是柔是剛渾然天成，「著墨」水影推波書道流雲，「入筆」筆隨力走勁顯美韻，充滿濃濃個人風格特質。

鄭枝南以「南風再起」為個展主題、緣起台南市副市長戴謙任南科管理局長時，期待南科發展猶如「南風再起」。這次近百幅作品各以「善修」、「漸悟」、「思古」、「詠（景）舒（懷）」分類，耗時四年；最值得引薦作品是耗時18個月，長90呎、小楷字逾3萬的「湖北武當山玄天上帝明清史記」長捲軸巨作。

鄭枝南表示，「敬書崇法真藝術」，近年府城書法藝術發展更盛，各書會發表作品更加多元，尤其書法家留下傳統，又衍生另類創新能量，散發風雅瀟灑的書道寫真，引領新世代再創新頁。他期盼以不同的創作風格和筆韻，滾動府城藝文「南風再起」，再掀風潮，共創書法新願景，生活美學再昇華。

藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影
藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影
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藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影
藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影
藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影
藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影
藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影
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藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影
藝術家鄭枝南「南風再起」書藝百幅鉅作，歸仁文化中心展出。記者周宗禎／攝影
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台南 南科 文化局

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