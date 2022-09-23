JOY暢遊米蘭時裝周開觀光客模式 機場包不意外是這牌

米蘭時裝周期間，無數亞洲名人明星都抵達米蘭，展開時髦的時裝周行程。而即將欣賞TOD'S 2023春夏時裝發表的韓國女圑Red Velvet成員Joy，日前就在機場時被拍攝到一襲黑色勁裝現身，腳踩厚底高跟手拿一款黑色毛毛包，大秀機場時尚。

事實上，提前抵達時裝周的Joy在24小時內瘋狂打卡，她的IG限時動態中接續貼出夜遊、大嗑美味早餐與隨行工作團隊人員的美型自拍，完全開啟了觀光客模式的好心情。據了解，Joy將在今日台北時間下午三點半出席TOD'S的米蘭時裝秀，而不僅在抵達米蘭後前往TOD'S專賣店外留影，在機場時身為品牌大使的Joy也穿戴上了TOD'S鞋款與包款，十足盡職。