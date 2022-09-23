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JOY暢遊米蘭時裝周開觀光客模式 機場包不意外是這牌
米蘭時裝周期間，無數亞洲名人明星都抵達米蘭，展開時髦的時裝周行程。而即將欣賞TOD'S 2023春夏時裝發表的韓國女圑Red Velvet成員Joy，日前就在機場時被拍攝到一襲黑色勁裝現身，腳踩厚底高跟手拿一款黑色毛毛包，大秀機場時尚。
事實上，提前抵達時裝周的Joy在24小時內瘋狂打卡，她的IG限時動態中接續貼出夜遊、大嗑美味早餐與隨行工作團隊人員的美型自拍，完全開啟了觀光客模式的好心情。據了解，Joy將在今日台北時間下午三點半出席TOD'S的米蘭時裝秀，而不僅在抵達米蘭後前往TOD'S專賣店外留影，在機場時身為品牌大使的Joy也穿戴上了TOD'S鞋款與包款，十足盡職。
原來她腳踩的是春夏推出、秋冬持續熱賣的高跟樂福鞋，讓原本一頭及腰長髮的Joy，展現宛如九頭身的逆天氣勢，而她手上拿取的包款雖然台灣並無引進，但台灣則有相似的Di Bag，駝色款為87,700元，迷你黃色款則為78,900元。而稍早前往TOD'S專賣店時，Joy手上拿的則是一款T Timeless肩背包，訂價88,700元。至於稍晚Joy將以什麼造型現身TOD'S米蘭時裝秀？且讓人拭目以待。
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