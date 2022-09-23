聽新聞
test
0:00 / 0:00
紐約該是什麼味道？MFK推724淡香精 創造活力明亮新香
許久沒有出國了嗎？一提到國際大城市，紐約絕對榜上有名，但紐約該是什麼香氣呢？香氛品牌Maison Francis Kurkdjian（簡稱MFK）就以這座國際城市為靈感，創造出名為724的淡香精，充滿明亮、活力與著迷的香氣，向紐約致敬。
調香師Francis Kurkdjian曾在紐約生活，他表示，城市中總是有東西能讓人興奮、歡愉，而把這能量化為和諧跳動的生命力，而希望延伸到每周7天，1天24小時，因此轉化取名為724香水，以麝香、花香與香氣的氣味為主。
724是以抽象的嗅覺主題為主，前調創造出清新、乾淨的氣味，彷彿從紐約洗衣店走出來，加入義大利佛手柑等接續，而茉莉花原精、香豌豆花和山梅花讓城市散發出輕盈感，最後為檀香揉合白麝香帶來豐富城市的氣息。
而整體的色調，被Francis Kurkdjian命名為「城市之藍」，巧妙與紐約建築的水泥灰、結合牛仔褲的色調，創造出一種獨一無二的色彩。
即日起至9月30日，MFK在新光三越信義新天地A9館一樓，打造724淡香精形象裝置牆，還能到櫃上試香能帶回精美小禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言