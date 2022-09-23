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23春夏米蘭時裝周／金泰梨、SANA賞Prada窺探中性甜美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
平口連身裙與背後超大的蝴蝶結，展現了某種超現實的幹練俐落與浪漫。圖 / Prada提供
平口連身裙與背後超大的蝴蝶結，展現了某種超現實的幹練俐落與浪漫。圖 / Prada提供

2023春夏米蘭時裝周第三天，PRADA由設計師Raf Simons與Miuccia Prada共同聯手創作，全數帶來了51套發表，並透過反射、折射、觀察，帶來織品時裝與行動構築而成的現實。

從邀請卡：一個具有長條型縫隙的黑色小盒，似已暗喻了PRADA 2023春夏女裝窺探、神秘、隱晦的氛圍。當走秀開始前，在長達近27分鐘的低光源秀場中，只有背後牆上的窗格投影，暗示著窺探一幕隱藏、潛在的影像，則是由曾執導《末路狂奔》的導演Nicolas Winding Refn為該系列拍攝，同時出席大秀的名人包含了韓團Twice的Sana湊崎紗夏（Minatozaki Sana）、韓星金泰梨、日本女星永野芽郁，以及曾演出《驚奇隊長》與《007生死交戰》的Lashana Lynch。

當走秀開始之時，詭譎、碎拍的電子樂，將人帶入歌德主義的黑色氛圍，前五套全數以灰、白色系為主，厚底高跟的娃娃鞋、寬版西裝或長外套與府綢襯衫緊身連衣褲展示了一種無機、工業風格的姿態。同時模特兒多數擁有超長、令人難以忽視的睫毛，而當聚光燈由高處灑落時，睫毛的陰影甚至製造出猶如淚痕般的奇幻暗示。厚底的高跟娃娃鞋，似宣告了PRADA 2023春夏帶有某種純真的聯想，並搭配上府綢襯衫緊身連衣褲。螢光色、紫、螢光黃、螢光綠甚至橘紅色的手拿包款與鞋履，延伸了這種青春的聯想，但大量深淺灰色又帶有不循常規、中性的可能。

純真、女孩的調性以半透明的雙層質地或拼接手法強化，同時模特兒多數擁有超長、令人難以忽視的睫毛，而超寬的大衣領片則像將童裝放大版、又或是某種商業風格的強悍暗示，紙基的纖維布料運用在一系列連衣裙上，並透過有意識的裂痕、扭曲、摺痕和褶皺捕捉自發性，一如置入布料中的美的記憶，也展現了身而為人的自由與解放。

本季時裝嘗試在原始與感性間、精緻與粗糙間找到依存關係，衣物上隨機出現的皺褶、不工整宛如手撕感的裙襬開衩、以及模特兒刻意抓取上身衣物的手勢，似反應出某種對教條的掙脫。半透明、幾可清楚看見身體輪廓的質地，則像是女性爭取主權、自我表達的象徵。然而這些自我宣示、反抗卻不與甜美站在美學的兩端，大量的紫、螢光黃、螢光綠甚至橘紅色的手拿包款與鞋履，更有衣服正面或背面的玫瑰花瓣裝飾，帶出在抗爭姿態下，依然保有的甜美浪漫。

近日與西島秀俊一同演出日劇的永野芽郁，昨日出席了PRADA米蘭2023春夏女裝發表。圖 / Prada提供
近日與西島秀俊一同演出日劇的永野芽郁，昨日出席了PRADA米蘭2023春夏女裝發表。圖 / Prada提供
半透明、幾可看到身形輪廓的質地，展示了某種自然、真實的模糊關係。圖 / Prada提供（合成圖）
半透明、幾可看到身形輪廓的質地，展示了某種自然、真實的模糊關係。圖 / Prada提供（合成圖）
衣物上隨機出現的皺褶、不工整宛如手撕感的裙襬開衩、以及模特兒刻意抓取上身衣物的手勢，似反應出對教條的掙脫，以及自我、美、自信的真實呈現。圖 / Prada提供（合成圖）
衣物上隨機出現的皺褶、不工整宛如手撕感的裙襬開衩、以及模特兒刻意抓取上身衣物的手勢，似反應出對教條的掙脫，以及自我、美、自信的真實呈現。圖 / Prada提供（合成圖）
衣物上隨機出現的皺褶、不工整宛如手撕感的裙襬開衩、以及模特兒刻意抓取上身衣物的手勢，似反應出某種對教條的掙脫。圖 / Prada提供（合成圖）
衣物上隨機出現的皺褶、不工整宛如手撕感的裙襬開衩、以及模特兒刻意抓取上身衣物的手勢，似反應出某種對教條的掙脫。圖 / Prada提供（合成圖）
超寬的大衣領片以及府綢襯衫緊身連衣褲，帶有某種工業與商業風格的強悍暗示。圖 / Prada提供（合成圖）
超寬的大衣領片以及府綢襯衫緊身連衣褲，帶有某種工業與商業風格的強悍暗示。圖 / Prada提供（合成圖）
PRADA執行長Miuccia Prada（右）與電影導演Nicolas Winding Refn。圖 / Prada提供
PRADA執行長Miuccia Prada（右）與電影導演Nicolas Winding Refn。圖 / Prada提供
雖然2023春夏女裝多以黑、白、灰為主色，但仍有亮色系、花卉圖案的出現，帶來些許春夏的浪漫氣息。圖 / Prada提供
雖然2023春夏女裝多以黑、白、灰為主色，但仍有亮色系、花卉圖案的出現，帶來些許春夏的浪漫氣息。圖 / Prada提供
一身亮片連身短裙的金泰梨，手持黑色小包，臉上散發紅潤的明亮氣場。圖 / Prada提供
一身亮片連身短裙的金泰梨，手持黑色小包，臉上散發紅潤的明亮氣場。圖 / Prada提供
Lashana Lynch除了曾在《驚奇隊長》中演出，更在《007生死交戰》成為首位女性007。圖 / Prada提供
Lashana Lynch除了曾在《驚奇隊長》中演出，更在《007生死交戰》成為首位女性007。圖 / Prada提供

模特兒 PRADA

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