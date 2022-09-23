23春夏米蘭時裝周／金多美賞FENDI 玩二元性重訪千禧年
2023春夏米蘭時裝週於當地時間9月20日開始，大秀於9月21日起陸續登場。首日焦點為下午2點登場的FENDI 2023春夏系列，FENDI韓國品牌形象大使金多美、香港女星王丹妮、演出HBO影集《龍族前傳》的當紅19歲英國女星Emily Carey等人皆到場看秀。
秀場搭架飽和的粉紅色、矢車菊藍及鮮豔的綠色塗漆鋼架，點出本季普普風格用色。藝術總監Kim Jones以前任總監、傳奇設計師Karl Lagerfeld 在1996年到2002年之間的作品為起點，「FENDI在探索服裝的功能實用性之際，又不忘讓女性展現婀娜柔美的身段，」他說，「FENDI女士是生活充實又忙碌的女強人。」
Kim Jones運用自己的嶄新視角重新詮釋Karl Lagerfeld在千禧年前後的當代風格，極簡寬鬆與流行的折衷主義相互碰撞，並從FENDI典藏檔案中找出的花卉印花圖案，還有在2000年首次推出的logo圖案，「讓2023春夏系列立足於過去，又為今天重新構想。」層層疊疊的高科技烏干紗，或是飾有漆面刺繡的尼龍針織布料，透過得宜的結構更顯飄逸靈動，兼具運動風和精緻感；慵懶寬鬆的剪裁和拉長的工字背心式的廓形，洋溢出無憂無慮的態度；而延續自2022年秋冬FENDI高級訂製服系列的腰帶隨著行走的步伐飄搖，既柔美又顯幹練。
搭配度高的淺駝色、灰色等中性色調，穿插與鋼架彩漆相呼應的粉紅色、矢車菊藍及鮮豔的綠色。羊絨、皮草、翻羊毛和皮革等天然材質和高科技布料巧妙的混搭，光滑綢緞混搭網眼布料，組成豐富的視覺層次，不論是網球鞋、橡膠靴或鞋跟裝飾倒「F」字樣的FENDI First，本季都以厚底的形式登上秀場。
由Delfina Delettrez Fendi操刀的珠寶和配飾，本季將FENDI的品牌logo圖案幾乎隱身在懸吊著每顆寶石的功能性架構中；相同的理念也延伸到各種手拿或抱的包款： Peekaboo包切成兩半並露出結構，其他包款則以金屬F字樣穿過包身，成為包身上的提把。服裝上相異材質或色彩的結合也出現在包包上：亮面皮革搭配乾淨的帆布、飽和普普顏色印在自然色調上，有的包包兩兩以鍊子相連，有的則是一把抓住。「FENDI 的各種設計都源自於圍繞雙 F 字樣的對話，我們要以成對的方式來看待事物，甚至包包也成為系列中的一份子：大的和小的。」Silvia Venturini Fendi說。
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