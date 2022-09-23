快訊

國民黨控綠營宜縣長參選人江聰淵論文抄襲 比率達40％

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

小二男童水圳抓魚遇「水門放水」遭沖走 下遊3公里閘門找到遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

23春夏米蘭時裝周／金多美賞FENDI 玩二元性重訪千禧年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
猶如大手環的手拿包。圖／FENDI提供
猶如大手環的手拿包。圖／FENDI提供

2023春夏米蘭時裝週於當地時間9月20日開始，大秀於9月21日起陸續登場。首日焦點為下午2點登場的FENDI 2023春夏系列，FENDI韓國品牌形象大使金多美、香港女星王丹妮、演出HBO影集《龍族前傳》的當紅19歲英國女星Emily Carey等人皆到場看秀。

秀場搭架飽和的粉紅色、矢車菊藍及鮮豔的綠色塗漆鋼架，點出本季普普風格用色。藝術總監Kim Jones以前任總監、傳奇設計師Karl Lagerfeld 在1996年到2002年之間的作品為起點，「FENDI在探索服裝的功能實用性之際，又不忘讓女性展現婀娜柔美的身段，」他說，「FENDI女士是生活充實又忙碌的女強人。」

Kim Jones運用自己的嶄新視角重新詮釋Karl Lagerfeld在千禧年前後的當代風格，極簡寬鬆與流行的折衷主義相互碰撞，並從FENDI典藏檔案中找出的花卉印花圖案，還有在2000年首次推出的logo圖案，「讓2023春夏系列立足於過去，又為今天重新構想。」層層疊疊的高科技烏干紗，或是飾有漆面刺繡的尼龍針織布料，透過得宜的結構更顯飄逸靈動，兼具運動風和精緻感；慵懶寬鬆的剪裁和拉長的工字背心式的廓形，洋溢出無憂無慮的態度；而延續自2022年秋冬FENDI高級訂製服系列的腰帶隨著行走的步伐飄搖，既柔美又顯幹練。

搭配度高的淺駝色、灰色等中性色調，穿插與鋼架彩漆相呼應的粉紅色、矢車菊藍及鮮豔的綠色。羊絨、皮草、翻羊毛和皮革等天然材質和高科技布料巧妙的混搭，光滑綢緞混搭網眼布料，組成豐富的視覺層次，不論是網球鞋、橡膠靴或鞋跟裝飾倒「F」字樣的FENDI First，本季都以厚底的形式登上秀場。

由Delfina Delettrez Fendi操刀的珠寶和配飾，本季將FENDI的品牌logo圖案幾乎隱身在懸吊著每顆寶石的功能性架構中；相同的理念也延伸到各種手拿或抱的包款： Peekaboo包切成兩半並露出結構，其他包款則以金屬F字樣穿過包身，成為包身上的提把。服裝上相異材質或色彩的結合也出現在包包上：亮面皮革搭配乾淨的帆布、飽和普普顏色印在自然色調上，有的包包兩兩以鍊子相連，有的則是一把抓住。「FENDI 的各種設計都源自於圍繞雙 F 字樣的對話，我們要以成對的方式來看待事物，甚至包包也成為系列中的一份子：大的和小的。」Silvia Venturini Fendi說。

層層疊疊的高科技烏干紗。圖／FENDI提供
層層疊疊的高科技烏干紗。圖／FENDI提供
單手抓兩個包包是本季的手拿包特色之一。圖／FENDI提供
單手抓兩個包包是本季的手拿包特色之一。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏系列秀場用色呼應服裝。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏系列秀場用色呼應服裝。圖／FENDI提供
大地色搭配高彩度的綠凸顯本季的二元性。圖／FENDI提供
大地色搭配高彩度的綠凸顯本季的二元性。圖／FENDI提供
女裝藝術總監Kim Jones和Delfina Delettrez Fendi謝幕。圖／FENDI提供
女裝藝術總監Kim Jones和Delfina Delettrez Fendi謝幕。圖／FENDI提供
FENDI發表2023春夏時裝系列。圖／FENDI提供
FENDI發表2023春夏時裝系列。圖／FENDI提供
飽和度高的粉紅色是本季重點之一。圖／FENDI提供
飽和度高的粉紅色是本季重點之一。圖／FENDI提供
毛料以工藝手法變得更輕盈。圖／FENDI提供
毛料以工藝手法變得更輕盈。圖／FENDI提供
同樣是矢車菊藍，異材質的組合賦予層次。圖／FENDI提供
同樣是矢車菊藍，異材質的組合賦予層次。圖／FENDI提供
FENDI韓國品牌形象大使金多美出席FENDI 2023春夏女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI韓國品牌形象大使金多美出席FENDI 2023春夏女裝秀。圖／FENDI提供
女星莉莉艾倫出席FENDI 2023春夏女裝秀。圖／FENDI提供
女星莉莉艾倫出席FENDI 2023春夏女裝秀。圖／FENDI提供
延續自2022年秋冬FENDI高級訂製服系列的腰帶隨著行走的步伐飄搖。圖／FENDI提供
延續自2022年秋冬FENDI高級訂製服系列的腰帶隨著行走的步伐飄搖。圖／FENDI提供
灰色也是本季重要色彩，拼接光澤布料也能完美垂墜。圖／FENDI提供
灰色也是本季重要色彩，拼接光澤布料也能完美垂墜。圖／FENDI提供
香港女星王丹妮出席FENDI 2023春夏女裝秀。圖／FENDI提供
香港女星王丹妮出席FENDI 2023春夏女裝秀。圖／FENDI提供
演出HBO影集《冰與火之歌》的前傳《龍族前傳》的19歲女星Emily Carey出席FENDI 2023春夏女裝秀。圖／FENDI提供
演出HBO影集《冰與火之歌》的前傳《龍族前傳》的19歲女星Emily Carey出席FENDI 2023春夏女裝秀。圖／FENDI提供

FENDI Karl Lagerfeld

延伸閱讀

JINS帶你重溫美好記憶！端出迪士尼系列鏡框 限定收納包、超萌眼鏡盒都必收

JINS帶你重溫美好記憶！端出迪士尼系列鏡框 限定收納包、超萌眼鏡盒都必收

根本偶像劇畫面！金多美機場時尚清新 王丹妮腿長驚人

宋慧喬出席FENDI「法棍」秀 粉絲照仙氣炸裂限時曬

相關新聞

23春夏米蘭時裝周／金多美賞FENDI 玩二元性重訪千禧年

2023春夏米蘭時裝週於當地時間9月20日開始，大秀於9月21日起陸續登場。首日焦點為下午2點登場的FENDI 2023...

遠百辦農特產美食展售爆紅 台南歸仁區公所明加場

台南市歸仁區公所上周在遠東百貨台南成功店舉辦「玩味歸仁-農特產品&美食展售會」，活動成功大受歡迎；公所決定趁勝追擊，明後...

闡述自由與友誼　百富故事系列27年濱海尋秘限量登台

蘇格蘭百年威士忌品牌百富（The Balvenie），因擁有深厚製酒底蘊而聞名，多年來堅定以「一心專注，才能成就最佳威士...

連砧板、馬桶座都能輕鬆消毒 LAURASTAR IZZI輕巧上市

以獨特「DMS細緻乾式蒸汽」帶來織物護理新體驗的瑞士品牌Laurastar，全新推出IZZI PLUS，一改先前熨斗造型...

遠雄廣場7周年生日慶預購會23日開跑 生活家電滿萬送千

新北市汐止iFG遠雄廣場生活家電預購會23日開跑，號稱不管是新成家還是想汰舊換新，都可以一次購足所需生活家電用品，並享有...

鳳小岳站台Tommy Hilfiger快閃店最愛郭雪芙時髦阿嬤風

透過聯名、新設計的推出，常能為品牌帶來全新印象活力。美國服裝品牌Tommy Hifilger於信義區開設全新快閃店，一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。