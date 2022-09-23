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遠百辦農特產美食展售爆紅 台南歸仁區公所明加場
台南市歸仁區公所上周在遠東百貨台南成功店舉辦「玩味歸仁-農特產品&美食展售會」，活動成功大受歡迎；公所決定趁勝追擊，明後兩天再辦兩場，邀請多家歸仁攤商推廣在地農特產品及美食，展現歸仁產業特色及各式美味，呼籲民眾遊客支持歸仁美食、「來體驗歸仁美食饗宴」。
區長魏文貴表示，公所積極推廣美食行銷及在地觀光，期望透過美食及農特產品等特色帶領大家走進歸仁。先前活動在地總鋪師的油飯與八寶丸、青農蘆筍壽司等造成搶購，各項農特產品如花生、秈米、芭樂、火龍果等銷售都相當亮眼。感謝大家對歸仁美食及農特產品的喜愛，公所也會持續開闢推展在地特色的行銷通路，協助店家度過疫情困境。
魏文貴說，明天的展售會內容豐富，不容錯過。長榮大學衍生企業「方舟美好生活」下午2點到5點結合USR計畫推出「社企咖啡快閃店長體驗活動」，由來自非洲的國際生為大家現場手沖香醇美味的咖啡。大武崙綠能園區促進會加碼推出「菱角麻油炊飯」、「菱角排骨湯」等美味料理，要讓大家品嘗歸仁出產的優質菱角。
另外歸仁總鋪師即將推出周末限定的古早味滷麵，歡迎大家把握時間前往挑選購買，「尤其更誠摯邀請大家親自來歸仁發掘美食、探索美景，感受它獨特的魅力」。
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