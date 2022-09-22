闡述自由與友誼　百富故事系列27年濱海尋秘限量登台

蘇格蘭百年威士忌品牌百富（The Balvenie），因擁有深厚製酒底蘊而聞名，多年來堅定以「一心專注，才能成就最佳威士忌」的精神，淬釀出一瓶瓶頂級威士忌。百富故事系列以發生在酒廠的浪漫軼聞為靈感，將這些故事封裝為一瓶瓶獨特的風味記憶；今年該系列全新篇章「百富故事系列：27年濱海尋秘單一麥芽威士忌」限量登台，闡述關於自由、創意及友誼的故事。

百富首席調酒師大衛．史都華的多年老友約翰．巴瑞（John Barret），有著發掘世界各地珍奇烈酒的長才；在一次拜訪中，約翰從他那個有著歲月痕跡的老舊真皮旅行包中，拿出幾瓶來自加勒比海千里達群島Caroni蘭姆酒廠的樣品酒。

百富首席調酒師大衛．史都華指出：「Caroni蘭姆酒可以說是蔚為風潮，受到全球蘭姆酒迷的喜愛。因為酒廠多年前已經停產，更讓它顯得罕見而令人著迷。Caroni蘭姆酒獨樹一格，酒感濃烈，大膽有個性。」在大衛．史都華的首席調酒師生涯期間，他一直都享受著嘗試新穎及特殊酒桶的自由。窖藏管理團隊也時常會買進不同類型的酒桶，即使沒有特定的計劃；因為他們相信，這些創新和嘗試，肯定會在未來有令人期待的成果。

過去20年來，蘭姆酒酒桶在百富威士忌的過桶實驗中，扮演關鍵角色。憑藉大衛．史都華的創意與多年製酒經驗，他很清楚Caroni蘭姆酒桶，將為百富帶來不同於其他蘭姆酒桶過桶的風味。2014年大衛史都華決定將一些已經熟陳20 年的百富威士忌，從傳統美國橡木桶中取出，置入稀有的Caroni蘭姆酒酒桶進行長達7年的二次熟成。

「百富故事系列：27年濱海尋秘單一麥芽威士忌」，以稀有的Caroni 蘭姆酒酒桶過桶，在百富經典蜂蜜基調之上，增添飽滿的非洲黑糖與麥蘆卡蜂蜜（Manuka honey）香氣，接著散發淡淡的柔和水果與辛香料風味。口感柔順光滑，且非常細膩。甜味逐漸開展，變成糖蜜太妃糖、陳年皮革及厚重的橡木單寧滋味。餘韻悠長且香甜。

百富全球品牌大使Charles Metcalfe說：「Caroni蘭姆酒廠生產的蘭姆酒，其風味在過去20年來被賦予極高評價。以風格強烈的Caroni蘭姆桶二次熟成，造就的高年份百富威士忌，這個成果令人非常驚艷。」

全新篇章「百富故事系列27年濱海尋秘」，使用稀有Caroni蘭姆桶過桶，為兩年限定酒款，於全台私藏酒窖限定販售。去年推出的故事篇章，「百富故事系列21年傾城玫瑰」堪稱酒廠浪漫之最，以一朵紅玫瑰換取一座城堡租金的浪漫軼聞，在威士忌愛好者之間掀起一陣旋風，將於今年第四季釋出最後批次，於全台特約菸酒專賣店限量販售（實際銷售狀況，以各店家門市為準）。