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連砧板、馬桶座都能輕鬆消毒 LAURASTAR IZZI輕巧上市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Laurastar IZZI PLUS即日起開放預購，上市預購優惠價29,800元。圖／恆隆行提供
Laurastar IZZI PLUS即日起開放預購，上市預購優惠價29,800元。圖／恆隆行提供

以獨特「DMS細緻乾式蒸汽」帶來織物護理新體驗的瑞士品牌Laurastar，全新推出IZZI PLUS，一改先前熨斗造型設計，以更類似掛燙機造型的蒸氣手把，搭配全新織物/非織物專用保護底板，將乾式蒸汽快速殺菌的優勢，擴展到對家具、物體和一般表面的消毒領域。經英國抗敏協會認證，5秒內即可全方位消毒除蟎，有效對抗過敏。

IZZI PLUS的DMS細緻乾式蒸汽，以3.5 Bar高壓鍋爐加熱加壓的方式，快速將水分子100%汽化，產生150°C高溫乾式蒸汽外，速度更高達104 km/h，可強勁穿透深入纖維，輕鬆完成大面積消毒。而直立式的蒸汽手把不只操作更順手，也大幅輕量化，從本來的1公斤減輕至650克。而搭配非織物保護底板，更可以針對桌面、流理台，甚至是砧板、浴室馬桶座等平常不容易消毒的表面，進行全方位零死角的殺菌除螨抗敏，等於家中任何物品都能用IZZI PLUS來消毒。

經獨立的ISO 17025認證實驗室進行的科學測試表明，IZZI PLUS可消除97.7%的動物過敏原，>99.999%的細菌、病毒和真菌，以及100%的塵蟎和其他有害昆蟲，氣味也顯著減少，只需要加入清水，即可輕鬆快速消毒各種平常不易隨時清洗的織品，用來每天消毒枕頭也超級方便，一機達成除蟎、除菌、抗敏、消毒、除霉5合1功效。

Laurastar IZZI PLUS即日起於恆隆行官網與恆隆行百貨直營門市進行首波預購，建議售價33,800元，上市預購優惠價29,800元。於官網預購再現量送市值8,990元的Honeywell淨味空氣清淨機HPA-5150WTWV1。

IZZI PLUS的DMS細緻乾式蒸汽，加壓後速度高達104 km/h，可強勁穿透纖維。記者黃筱晴／攝影
IZZI PLUS的DMS細緻乾式蒸汽，加壓後速度高達104 km/h，可強勁穿透纖維。記者黃筱晴／攝影
織物保護底板與（右）非織物保護底板，輕鬆應對不同材質表面。記者黃筱晴／攝影
織物保護底板與（右）非織物保護底板，輕鬆應對不同材質表面。記者黃筱晴／攝影
客製化雙保護底板 (織物保護底板與非織物保護底 板)讓你輕鬆應對不論是光滑或多孔的傢俱與檯面，圖／恆隆行提供
客製化雙保護底板 (織物保護底板與非織物保護底 板)讓你輕鬆應對不論是光滑或多孔的傢俱與檯面，圖／恆隆行提供
可另加購有輪子的掛燙架，更方便移動使用。圖／恆隆行提供
可另加購有輪子的掛燙架，更方便移動使用。圖／恆隆行提供
IZZI PLUS的DMS細緻乾式蒸汽每天消毒枕頭超級方便，還可去味。記者黃筱晴／攝影
IZZI PLUS的DMS細緻乾式蒸汽每天消毒枕頭超級方便，還可去味。記者黃筱晴／攝影
直立式的蒸汽手把不只操作更順手，也大幅輕量化。記者黃筱晴／攝影
直立式的蒸汽手把不只操作更順手，也大幅輕量化。記者黃筱晴／攝影

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