鳳小岳站台Tommy Hilfiger快閃店最愛郭雪芙時髦阿嬤風

透過聯名、新設計的推出，常能為品牌帶來全新印象活力。美國服裝品牌Tommy Hifilger於信義區開設全新快閃店，一次帶來嶄新TH設計以及與Richard Quinn聯名的兩處快閃空間。活動並邀請到鳳小岳、艾怡良與郭雪芙出席，三人分別穿戴上新款TH印花，展現顛覆傳統的美式學院風格。

今日出席活動時，艾怡良身穿一件藍色印花毛絨大衣內搭一件連身的條紋印花短洋裝，由於寬鬆與帶有美式嘻哈的聯想，讓艾怡良不僅看來更為嬌小，顯瘦也有氣質。化身「美式校園少女」的郭雪芙則帶來兩套造型，她先後推薦了身上具有金色背帶的斜肩相機包與TH印花洋裝，因為前者附肩帶可調整長短，TH印花洋裝有著浪漫的荷葉邊跟諸多設計，是她的心頭好。

鳳小岳則提到因為台灣較悶熱，關於秋冬溫度變化之際，他認為常被忽視的彩色襪子會成為穿搭重點，同時一件短外套也成為兼顧造型與舒適的推薦單品，在穿脫之際，兼具保暖、造型與便利性。同時鳳小岳也和郭雪芙也互相欣賞彼此造型，其中鳳小岳就特別欣賞郭雪芙身上一套造型像是外婆衣櫃中的TH X RQ花卉時髦復古單品，而郭雪芙也對鳳小岳身上襯衫記憶猶新，表示是她會想入手的單品。