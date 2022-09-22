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鳳小岳站台Tommy Hilfiger快閃店最愛郭雪芙時髦阿嬤風

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
郭雪芙（左）、鳳小岳（中）與艾怡良一日出席Tommy Hilfiger快閃店開幕記者會。圖 / Tommy Hilfiger提供
郭雪芙（左）、鳳小岳（中）與艾怡良一日出席Tommy Hilfiger快閃店開幕記者會。圖 / Tommy Hilfiger提供

透過聯名、新設計的推出，常能為品牌帶來全新印象活力。美國服裝品牌Tommy Hifilger於信義區開設全新快閃店，一次帶來嶄新TH設計以及與Richard Quinn聯名的兩處快閃空間。活動並邀請到鳳小岳、艾怡良與郭雪芙出席，三人分別穿戴上新款TH印花，展現顛覆傳統的美式學院風格。

今日出席活動時，艾怡良身穿一件藍色印花毛絨大衣內搭一件連身的條紋印花短洋裝，由於寬鬆與帶有美式嘻哈的聯想，讓艾怡良不僅看來更為嬌小，顯瘦也有氣質。化身「美式校園少女」的郭雪芙則帶來兩套造型，她先後推薦了身上具有金色背帶的斜肩相機包與TH印花洋裝，因為前者附肩帶可調整長短，TH印花洋裝有著浪漫的荷葉邊跟諸多設計，是她的心頭好。

鳳小岳則提到因為台灣較悶熱，關於秋冬溫度變化之際，他認為常被忽視的彩色襪子會成為穿搭重點，同時一件短外套也成為兼顧造型與舒適的推薦單品，在穿脫之際，兼具保暖、造型與便利性。同時鳳小岳也和郭雪芙也互相欣賞彼此造型，其中鳳小岳就特別欣賞郭雪芙身上一套造型像是外婆衣櫃中的TH X RQ花卉時髦復古單品，而郭雪芙也對鳳小岳身上襯衫記憶猶新，表示是她會想入手的單品。

Tommy Hilfiger本次在新光三越A9與A11中間的香提廣場帶來兩處快閃空間，一處是以平面設計師Fergus Purcell打造、首次出現在台北的新款TH Monogram為特色，一處則是與設計師Richard Quinn聯名的限量系列。前者空間中以油漆桶、潑藍漆白沙發、經典的Tommy Hilfiger藍白紅三色為主視覺，而與Richard Quinne聯名系列則湧現大量小花、刺繡布章、紅白黑三色、格紋與鉚釘設計，原本Tommy Hilfiger的經典圖案改為Quinn Hilfiger與小花圖騰，商品皆為限量，售完為止。兩處期間限定店都自即日起展開，快閃兩周、直至10月4（二）日為只。

快閃店活動期間並有品牌專屬拍貼機，店上並提供精品咖啡與風味熱茶，凡加入品牌官方LINE帳號即可兌換，快閃店並將持續至10月4日為止。
快閃店活動期間並有品牌專屬拍貼機，店上並提供精品咖啡與風味熱茶，凡加入品牌官方LINE帳號即可兌換，快閃店並將持續至10月4日為止。
經典牛津襯衫，7,980元。圖 / Tommy Hilfiger提供
經典牛津襯衫，7,980元。圖 / Tommy Hilfiger提供
切爾西皮革短靴，7,680元。圖 / Tommy Hilfiger提供
切爾西皮革短靴，7,680元。圖 / Tommy Hilfiger提供
THxRQ_花卉刺繡寬管褲，15,800元。圖 / Tommy Hilfiger提供
THxRQ_花卉刺繡寬管褲，15,800元。圖 / Tommy Hilfiger提供
斜肩相機包，7,980元。圖 / Tommy Hilfiger提供
斜肩相機包，7,980元。圖 / Tommy Hilfiger提供
化身「美式校園少女」的郭雪芙則帶來兩套造型，她並推薦身上的TH印花洋裝有著浪漫的荷葉邊跟諸多設計，是她的心頭好。圖 / Tommy Hilfiger提供
化身「美式校園少女」的郭雪芙則帶來兩套造型，她並推薦身上的TH印花洋裝有著浪漫的荷葉邊跟諸多設計，是她的心頭好。圖 / Tommy Hilfiger提供
THxRQ皮革拼接棒球外套，32,800元。圖 / Tommy Hilfiger提供
THxRQ皮革拼接棒球外套，32,800元。圖 / Tommy Hilfiger提供
鳳小岳出席Tommy Hilfiger快閃店，展現品牌顛覆的新派美式學院風穿搭。圖 / Tommy Hilfiger提供
鳳小岳出席Tommy Hilfiger快閃店，展現品牌顛覆的新派美式學院風穿搭。圖 / Tommy Hilfiger提供
在另一套穿搭中，郭雪芙換上了TH X RQ花卉外套與長褲，展現時髦的復古風格。圖 / Tommy Hilfiger提供
在另一套穿搭中，郭雪芙換上了TH X RQ花卉外套與長褲，展現時髦的復古風格。圖 / Tommy Hilfiger提供
THxRQ_花卉印花長褲，11,800元。圖 / Tommy Hilfiger提供
THxRQ_花卉印花長褲，11,800元。圖 / Tommy Hilfiger提供
標誌印花中長裙，8,980元。圖 / Tommy Hilfiger提供
標誌印花中長裙，8,980元。圖 / Tommy Hilfiger提供

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