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CLIO珂莉奧2022年最新代言人 大勢全能音樂鬼才Zico超帥氣
男性代言彩妝再添一例！CLIO珂莉奧2022年與全新代言人Zico攜手合作，Zico輝煌的音樂成就屢次引領K-POP潮流，他的大膽、自信將替CLIO珂莉奧注入全新活力，展現不同於以往的風格。
大勢全能才子Zico於2020年以「Any Song」 紅遍全球，吸引無數粉絲爭相模仿，興起挑戰「Any Song」的熱潮，締造串流播放次數突破1億次的優異成績。而Zico在製作人、音樂家及嘻哈等領域亦嶄露獨特的魅力氛圍，透過自身豐沛的創作能力，Zico善於將不同風格及情感化為音符及字詞，巧妙演繹於作品中，在韓國Mnet知名嘻哈選秀節目《Show Me The Money第6季》一舉奪得冠軍製作人，更於2021年1月及7月分別獲得《第10屆Gaon Chart Music Awards－音源部門年度歌手獎》以及《第35屆金唱片獎－年度流行趨勢獎》，成為K-POP全能代表性人物。
除了在K-POP音樂方面擁有超高人氣，Zico在穿搭方面也是時尚達人，181公分的傲人身高搭配精緻中帶有個性的五官，可說是標準的衣架子，也屢獲精品、時尚品牌邀請，展現獨具魅力的潮味。
CLIO珂莉奧表示與Zico的精神不謀而合，希望透過本次合作，能夠鼓勵更多人大膽嘗試並擁抱挑戰，進而定義出屬於自己的魅力光譜。
結合現今不沾染口罩妝容的趨勢，Zico發起挑戰不沾染妝容的極限，透過CLIO珂莉奧防沾染霧光氣墊粉餅，添加控油粉末成分，妝容不沾染，呈現出的精緻妝感也霸氣演繹了Zico的多變魅力與自信光芒。
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