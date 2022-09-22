SOGO高雄店斥資2億大改造 24日全新開幕
遠東SOGO百貨高雄店開業25年來首度大規模改裝，預計9月24日全新開幕，這次改造約斥資2億，營業樓層砍半後，其餘空間將出租，但SOGO董事長黃晴雯表示，以「忠孝店」坪效成長3成的改裝經驗，未來高雄店可望也能發揮「減收增益」成效。
SOGO高雄店今天舉行開幕記者會，董事長黃晴雯南下主持外，全台SOGO店長也都全數出席。
SOGO高雄店所在的三多商圈，共有SOGO、新光三越及大遠百三家百貨公司，但三多商圈因百貨人潮減少，SOGO為此決定轉型再出發，將原本的營業面積為從8200減為5200坪，商場空間集中在地下2樓到7樓，其餘樓層則將做為商辦出租，歷經「整型」的高雄店也將成為全台SOGO最小店舖。
黃晴雯說，美國三大百貨現都開設很多在地小型店鋪，SOGO團隊經2年討論，將朝「減收增益」方向發展，高雄店營運面積變小，但提升精緻服務，讓獲益成長。
像B1樓層即引進5家特色餐廳，包括全台獨家漢來美食全新品牌「溜溜酸菜魚」，另三家高雄獨家品牌為連三年曼谷米其森推薦的泰式料理「NARA Thai Cuisine」，日本豆腐鍋第一品牌「東京純豆腐」及全台最大湘菜品牌「1010湘食堂」，另有歡樂吧新型概念店「品田牧場」。
「SOGO高雄店未來希望成為在地居民的客廳、餐廳、衣櫃」，黃晴雯指出，SOGO高雄店騰出的空間，也將規劃為高雄市民的生活便利空間，包括引進健身中心、金融商業機構等。並與在地商圈深耕共好，打造成以「LOCAL」為概念的全新店型。
9月24日開店首日，持快樂購卡加全館當日單筆滿100的發標，即可換開幕禮「活力束口後背包」，限1000份。當日持指定信用卡，單筆刷滿1000元即送200元折價券。「NARA Thai Cuisine」開幕當日推滿額贈，東京純豆腐推99元百鍋優惠。
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