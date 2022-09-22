ZARA台北101重新開幕 三大必逛亮點帶你搶先看！

經過數月改裝，消費者期待已久的ZARA台北101店，終於在今日（9/22）重新開幕。不負期望，除了是台灣首間全新概念店之外，還與東京同步引進電子試衣系統、台灣唯一的彩妝陳列區域等，就是要讓人逛到欲罷不能。

全新的ZARA台北101大店，採用最新概念來改裝，據品牌透露今年亞洲也僅有杜拜、銀座跟台北有相同的店型。需要符合總部設定的目標，以及考量重要性，足見ZARA十分看重台灣市場。整體色系為暖白色，搭配挑高的空間，以及圓弧狀的壁面，來分割不同區塊。ZARA表示，不僅建材都符合永續環保，並以打造藝廊的方式來規劃，給消費者更舒適的購物空間之餘，仍保有最齊全款式的選擇。

重新改裝後的ZARA台北101大店，二樓女裝區增加更多流行款。記者曾智緯／攝影

而全新的ZARA台北101店，亮點之一就是在一樓女裝區首度上市在歐洲市場深受歡迎的Women系列。優雅風格兼具實穿性，同樣符合台灣女性消費者需求。其次是人氣的彩妝系列，也正式在台北101店內，獨立成一區，不僅有唇彩、指甲油，更有眼彩與多達51色的粉底液，值得一提的是，許多彩妝品更是在義大利製造，CP值超高。

ZARA台北101店除了女裝之外，更有獨立的彩妝系列區域。記者曾智緯／攝影

原先二樓童裝部門，在改裝之後，則是變成女裝與童裝區。與一樓女裝不同的是，ZARA添加了更多流行款，同時更有全台唯一，亞洲唯二的電子試衣間系統。消費者在挑選完服裝後，只要將產品於系統前感應，即可透過螢幕得知可使用的更衣室，甚至在店內逛時還能透過ZARA的應用程式來預約專屬的更衣空間。

ZARA台北101店裡有全台唯一，亞洲唯二的電子試衣間系統。記者曾智緯／攝影

在二樓一旁的男裝區域，同樣比起以往更開闊之外，還特地把正裝系列透過不同店裝方式來呈現，讓質感提升；並增設運動服飾的專屬區塊。與女裝相同，一樣備有電子試衣系統，以及自助結帳區，讓購物的動線與方便性大增。而在重新開幕的這幾天，ZARA還會在現場提供消費者充滿台灣風味的飲品可帶走享用，以及贈送限定購物袋。

在開開期間ZARA在現場提供消費者，充滿台灣風味的飲品可帶走享用。記者曾智緯／攝影

ZARA也首度增設了運動服飾的專屬區塊。記者曾智緯／攝影

改裝後的ZARA台北101大店，逛街動線更舒適。記者曾智緯／攝影

ZARA還特地把正裝系列透過不同店裝方式來呈現，讓質感提升。記者曾智緯／攝影